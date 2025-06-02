新北動保處推生命教育　柴犬「小米」成最萌助教

▲水源國小孩童安靜地讓柴犬小米老師帶在旁邊。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近年來，生命教育已成為校園教育的重要課題。新北市政府動保處積極與轄內國中小學合作，每年舉辦上百場校園宣講活動，觸及上萬名學子。有別於傳統僅止於「觸摸動物」或「飼養體驗」的表層教學，動保處特別強調生命教育的核心在於培養孩子對生命的尊重與同理心。自2024年9月起，更與知名講師「米爸」及其柴犬夥伴「小米」合作，展開一系列生命教育巡迴課程，至今已舉辦38場，共感動5,267位學童，獲得師生熱烈迴響。

米爸講師從事全台免費巡迴教學已逾7年，累計超過800場次。其課程特別著重「飼主責任」的實踐，強調應從理解犬隻習性開始。課堂上，米爸常以生動的提問引導思考：「喜歡被陌生人觸摸的同學請舉手？」此時教室總是一片靜默。透過這個簡單的互動，讓學童體悟到「尊重才是真愛」的核心價值。米爸更以生活實例說明，如觀賞煙火時，人類眼中的絢麗景象，對犬隻卻是巨大的壓力源，負責任的飼主應該選擇不帶寵物參與這類活動。

▲秀山國小孩童專注地聽米爸講師講課。

水源國小黃老師觀察到，當小米在教室中安靜巡行時，所有學童都能保持肅靜，沒有人貿然伸手觸摸，展現出對生命的尊重。秀山國小鄭老師則分享，米爸透過丟球遊戲示範如何為焦躁的小米紓壓，讓學童理解犬隻也有情緒需求，進而反思飼養寵物所需承擔的長期責任。

八里國小郭老師特別設計互動式學習單，引導學童計算飼養寵物15年所需的開支。當孩子們發現年均花費可達數萬至十餘萬元時，都深刻體認到飼養寵物需要審慎評估經濟能力。課程中更傳授實用的犬隻互動知識，如避免直視、不隨意觸摸頭部等安全守則。米爸生動的教學方式，搭配小米的現場示範，讓學童在歡樂氛圍中學習保護自己與尊重動物的方法。

新北市動保處楊淑方處長強調，毛小孩是家庭的重要成員，飼養前務必評估經濟狀況、居住環境與時間投入等條件。她呼籲：「愛是建立在尊重與同理心上，需要理解並滿足牠們的需求。」期待透過這些生命教育課程，讓新北市成為更友善的動物宜居城市。

▲水源國小孩童詢問過米爸老師，教孩童先蹲下，讓毛寶貝嗅聞味道，才能伸出手摸牠下巴。

▲水源國小孩童學習單，了解到狗的習性。

▲水源國小孩童學習單，感謝柴犬小米老師、米爸花時間來學校講課。