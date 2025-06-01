守護海洋生態！新北攜手海大招募珊瑚移植志工　6／2開放報名

▲卯澳灣珊瑚移植作業。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與國立臺灣海洋大學攜手合作，將於114年6月21日（周六）舉辦一年一度的「卯澳灣珊瑚移植工作坊」，活動報名將於6月2日中午12時30分開放網路登記。本次活動限量招募25名志工，新北市漁業處誠摯邀請對珊瑚保育有興趣的民眾參與，共同學習珊瑚移植技術，為永續海洋環境貢獻心力。

為促進新北市海洋生態永續發展，新北市漁業處與國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所所長識名信也教授合作組成珊瑚復育團隊。團隊在新北市海洋資源復育園區成功培育超過2,160株珊瑚，並在卯澳灣周邊海域勘查後，選定3處適合珊瑚移植的地點。去年已有志工協助將珊瑚移植至卯澳灣海域，今年將持續進行移植工作，以實際行動維護海洋生態環境。

▲海中造林。

國立臺灣海洋大學珊瑚復育團隊指出，面對環境變遷，珊瑚復育已成為重要課題。今年度工作坊將把園區內生長至10-20公分的健康珊瑚苗移植至卯澳灣海域，重建海洋生物的天然棲地。考量移植工作需在水中作業，報名者需具備進階開放水域潛水員（advanced open water diver）以上程度證照、潛水使用過30支氣瓶（近半年內潛水使用過2支以上）、具備水中作業應變能力（可以理解手勢溝通）和擁有實際水中導航與水中操作器具經驗。

活動全程免費，主辦單位將提供氣瓶1支、浮力背心（BCD）、調節器及配重等裝備。歡迎有興趣的民眾報名參加，學習珊瑚保育知識與移植技術，共同守護海洋資源。

新北市漁業處強調，珊瑚礁是海洋生態系統中生物多樣性最豐富的環境之一。市府持續推動「海洋造林」珊瑚復育計畫，並獲海洋委員會海洋保育署補助執行「新北市卯澳灣珊瑚移植計畫」，未來將打造東北角海域珊瑚移植示範區。此外，今年7月也將舉辦「珊瑚小學堂」系列活動，邀請民眾前往海洋資源復育園區認識珊瑚生態。

報名網址：https://www.accupass.com/event/2505290333351879137119

▲將珊瑚放置籃子內準備下水種植。