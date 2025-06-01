新北萬金杜鵑攝影展6／4開展　觀展贈原生樹苗推動綠生活

▲新北萬金杜鵑攝影展6月4日開展。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局舉辦「萬金杜鵑攝影比賽」廣邀全台攝影愛好者投稿，作品捕捉杜鵑花在城市街道與巷弄中的身影，精采可期。為展示這些優秀作品，農業局將於6月4日至6月13日，在新北市政府1樓北二門走廊舉辦「2025新北市萬金杜鵑攝影展」，展出16件得獎作品。誠摯邀請市民朋友蒞臨觀展，欣賞杜鵑之美的同時，也一同參與植樹行動，為地球種下希望，為永續未來灌溉綠意，讓生態保育從心開始、從日常實踐。

展覽首日，6月4日，將同步推出「映光杜鵑．綠蔭新生」贈苗活動，免費發送100株臺灣原生種「烏來杜鵑」花苗及50株喬木樹苗。民眾只需現場註冊成為「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」網站會員，即可領取樹苗。此外，植樹網站提供全台8縣市的植樹地圖，介紹各地適宜種植的環境，並提供免費苗木申請與公有土地媒合服務。參與者亦可將種植成果上傳至「我的樹苗日記」，記錄成長過程，並下載專屬參與證書，留下行動的見證。

▲萬金杜鵑攝影展將展出16件獲獎作品。

農業局長諶錫輝表示，新北市致力推動「三生永續」政策，從生產、生活到生態全面實踐永續農業，透過系統性植樹，促進生態環境健康，響應聯合國永續發展目標（SDGs）。市府預計在2026年底前完成30萬棵苗木種植。這次「2025新北市萬金杜鵑攝影展」與贈苗活動的結合，正是將環境保育理念融入日常生活的具體展現。

活動地點：新北市政府1樓北二門走廊。

萬金杜鵑攝影展展期：6月4日（星期三）至6月13日（星期五）9時至18時。

樹苗領取時間：6月4日（星期三）11時30分至16時30分。

▲萬金杜鵑攝影展6月4日開展，開展送樹苗。