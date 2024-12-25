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竹市關埔國小四期體育館工程開工　創造優質學習環境

▲竹市關埔國小四期體育館工程今開工。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市關埔國小四期體育館工程今開工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府克服種種挑戰，回應竹市關埔國小親師生的殷切期盼！關埔國小四期體育館工程開工典禮今(25)日盛大舉行，現場洋溢著喜悅與感動。新竹市代理市長邱臣遠表示，關埔國小體育館工程總經費超過3億1,600萬元，此項工程匯聚市府團隊與各界的心血與努力，歷經重重挑戰，終於迎來今日的開工盛事。體育館預計於116年完工，屆時將為學童們打造一座兼具優質、安全與多功能的活動空間，不僅滿足學校運動需求，更為孩子的學習與發展增添無限可能。

邱臣遠指出，市府團隊始終秉持市長高虹安提出的「新竹好學、安心就學」教育理念，關埔國小四期體育館工程儘管面臨重重挑戰，市府秉持積極回應解決問題精神，邀集專家學者、學校及設計監造等相關單位，多次召開會議，深入檢討規格，並重新評估工程需求，詳盡考量營建市場狀況，制定合理預算和工期安排。最終順利決標發包，不僅成功結束長達多年的延宕，完成關埔國小校園的最後一塊拼圖，更兌現高市長對關埔國小親師生的承諾。

新竹市政府教育處說明，隨著竹市人口持續增長，尤其是園區及關埔周邊移入人口逐年攀升，學校的容納能力受到各界關注。為保障師生的學習權益，市府積極推動新建光武國中及建功高中校舍等重大工程，致力改善校園環境，實現「校校均質」、「學區均衡」及「適性教學」目標，並打造讓「孩子開心、老師安心、家長放心」的優質教育環境，確保孩子享有公平、優質的學習機會。

邱臣遠表示，關埔國小體育館挑在聖誕節開工，不僅充滿愛與溫暖，更是給關埔國小親師生最好的聖誕禮物。邱代理市長也補充，今天同時也是新竹市議會市議員宋品瑩生日，並率在場貴賓為宋議員慶生，也感謝市議會長期以來對關埔國小預算的支持。溫馨的一幕，讓現場響起如雷的掌聲。

關埔國小校長陳彩文表示，四期工程能夠順利開工，感謝市府對學校的各項協助，對於市府團隊的努力與辛勞表示衷心感謝，讓此項工程得以順利決標開工，並提供學生及社區居民更好的活動空間。

工務處表示，關埔國小四期工程先前受到營建市場原物料價格上漲、人力短缺、缺料等因素影響，導致屢次流標。為突破困境，市府調整預算書圖、規格及招標策略，並將各專業工項拆分招標，務實應對挑戰。未來，市府將全力推動工程，確保如期如質完成，為師生提供更優質的學習環境。

教育處說明，關埔國小四期體育館工程將新建地上二層樓體育館，一樓設有室內籃球、羽球、排球場及表演舞台，二樓規劃有看台區與環形運動步道，此外，體育館周邊也將進行景觀工程，打造更具美感和實用性的戶外空間。體育館完工後，將為師生及社區居民提供更加廣闊、多元且便利的活動場域。

教育處強調，推動「安心就學」與實現「校校均質」是市府不變的目標，未來將持續推動整體校園規劃與校舍整建，致力為師生提供安全、舒適且富有美學的學習空間。不僅是提升學校硬體設施，更是市府對「新竹好學」教育理念的具體實踐，讓每所學校都成為孩子成長的沃土。

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