竹市推動數位教育奪教育部11獎　領航全國智慧學習典範

▲左起：薛永浩老師、蕭文婷老師、林立生處長、邱臣遠代理市長、蘇漢哲老師、劉麗娟教育主任、鍾如雅老師。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市去年參加「113年教育部推動數位學習績優徵選計畫」與「113年教育部資訊素養與倫理創意教案徵選」共榮獲11項大獎，涵蓋學校、教師及教案設計等多個領域。今(7)日新竹市代理市長邱臣遠特別表揚獲獎的學校及優秀教師，並表示此次能榮獲多項獎項，展現竹市教育界在數位學習與資訊素養推廣上的卓越成果，充分體現教育創新與教學品質的提升。期許未來能繼續深化數位學習，讓學生在科技時代中具備更多競爭力與適應力。

邱臣遠說，竹市數位學習推動辦公室在短短幾年間展現卓越成效，大幅提升智慧教育水準，成為全國典範。面對教師跨世代適應的挑戰，數位學習推動辦公室以兩年努力將其轉化為契機，讓數位工具成為創新教學的利器。多所學校引入數位平台助力學習，學生進步率突破80%，在跨縣市學力測驗中表現更優於全國平均，充分展現數位學習的卓越成果。

邱臣遠指出，市府落實市長高虹安「新竹好學」施政理念，除配合教育部推廣「生生用平板」政策外，市府更加碼「一師一載具」、「班班有大屏幕」、「室室有無線基地台」，成為全國第一的數位教育城市。同時，數位學習推動辦公室更首創數位實驗高中，開發全新親師生平台暨竹市校園智慧通APP，透過簡化學校行政流程、強化教學效能及促進親師溝通，打造高效率且友善的智慧校園生態系。數位學習推動辦公室在全國評比中榮獲「卓越獎」，充分展現竹市的領導地位。

教育處表示，竹市在「113年教育部推動數位學習績優徵選計畫」與「113年教育部資訊素養與倫理創意教案徵選」中表現優異。其中，數位學習推動辦公室獲得「績優學習推動辦公室（領航獎）」，展現卓越的領導與執行力。關埔國小榮獲「績優中小學學校（特優）」，成為智慧教育的典範。

教育處說明，個人獎方面，南寮國小教務主任劉麗娟及竹光國中資訊組長陳乃誠分別獲得「績優中小學人員（特優）」與「績優中小學人員（卓越獎）」，肯定他們在數位教育推動上的努力。育賢國中蘇漢哲教師則獲得「績優領航教師（特優）」，並在教案設計方面表現亮眼，同時獲得「優良教案—自主學習組（特優）」。

此外，南寮國小教務主任劉麗娟、富禮國中老師鍾如雅、建功高中教師章嘉珍分別獲得「優良教案—自主學習組（優選）」、「優良教案—自主學習組（佳作）」及「優良教案—新科技組（優選）」；北門國小資訊組長薛永浩與培英國中教師蕭文婷則在「資訊素養與倫理創意教案」中分別獲得「優選」及「佳作」。這些獎項不僅肯定竹市教育界的努力，也彰顯出全市共同在數位學習與資訊素養推動上的卓越成績。

教育處指出，市府將持續結合教育創新與科技應用，以深化智慧教育為目標，致力於打造適應未來需求的學習環境，讓每位學生都能在科技時代中擁有最強的競爭力。