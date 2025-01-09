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大學學測18日起連3天登場　竹市祝福考生金榜題名

▲香山高中為考生祈福。（圖／新竹市政府提供）

▲香山高中為考生祈福。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

114學年度學科能力測驗自1月18日起連續三天舉行，今年新竹市共有四個考場，分別設於新竹高中、新竹女中、香山高中及光復高中，共計有4827名考生參加。為了替學長姐加油打氣，各校紛紛舉辦祈福活動，期盼考生能夠順利應考，發揮最佳實力。代理市長邱臣遠預祝考生考試順利、金榜題名，還勉勵他們在大學入學的道路上，能夠適才適所，找到屬於自己的發光舞台。同時，也叮囑考生們，務必攜帶「考試三寶」文具、准考證與身分證（或健保卡），並提醒大家不可攜帶手機或穿戴式裝置進場。

新竹市代理市長邱臣遠指出，為了讓考生能夠安心應試，市府已請台電公司加強對各考場學校配電線路的巡視，並在考試期間暫停考場周邊的施工活動。市府團隊通力合作，積極做好事前的橫向聯繫工作，為考生創造一個穩定的考試環境，讓他們能夠全力以赴，發揮最佳實力，展現出學習的成果。

教育處表示，為了替高三生加油打氣，各校紛紛舉辦了多樣的祈福活動。建功高中輔導處將學生高一時所寫的「寫給自己的信」保留至高三學測誓師時再交還，讓學生重溫初心，在智慧筆的陪伴下，學生們寫下自己的願望並折成紙飛機，象徵著夢想啟航，飛向未來。

教育處指出，為了舒緩學生的考試壓力，建功高中行政團隊拍攝了《建功腦筋急轉彎》影片，並將祝福放入「快樂記憶球」，送給每班同學，鼓勵大家堅持努力，積極備戰學測。此外，家長會也準備了象徵智慧與祝福的「祈福大禮包」，內含青蔥（象徵聰慧）、芹菜（象徵勤學）、菜頭（象徵鴻運當頭）等寓意好運的食材，並附上「學測祈福袋」，內含智慧筆、紅頭帶、紙飛機等物品，為所有學測戰士送上「智慧躍進、學測建功」的祝福。

教育處指出，成德高中舉辦了「學測祈願活動」，內容包括誓約擊掌、鯉躍龍門、點皇榜、戴官帽、贈送文昌筆和金榜題名祈福餅等一系列儀式。讓同學感受學校的用心與祝福，希望增強衝刺學測的信心，也期盼紓解考試壓力。考前沈永昆校長與會長、地方仕紳及行政團隊一同前往天公壇為考生祈福，祈求所有考生健康平安、文思敏捷，金榜題名。

教育處指出，香山高中舉辦了「學測包高中祈福典禮」，由校長、會長及教師為高三學子祈福，並準備了象徵祝福的包子、糕餅、粽子等禮物，寓意「包高中」。此外，包種茶和旺旺仙貝也帶來祝福，象徵考運旺來、氣勢如虹。學校還準備了2B電腦筆作為成年禮，並由文昌帝君祈福，期盼學生順利作答，未來順遂無阻。典禮中，體育班表演祈福戰舞，洪碧霜校長揮毫書寫「金榜題名」，全體師生攜手迎接學測，香山學子承諾「香約輝煌，蓋世拔山」。

教育處再次提醒考生，應考前考生務必詳閱試場規則及違規處理辦法，以免因不小心違反規定影響成績。進入試場就座前，考生應取下所有穿戴式裝置，如智慧型眼鏡、智慧型手錶、智慧型手環、耳機等，並確保行動電話完全關機，切記關閉鬧鈴、震動、提示音等功能，並將其放置於臨時置物區，不得攜帶入座。

教育處說明，本次學測成績將於2月25日公布，並於2月26日寄發成績單。如對成績有疑義，考生可於2月26日至3月4日申請成績複查，隨後各校將輔導考生根據個人志願參與大學繁星或申請入學。

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