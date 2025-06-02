北韓新驅逐艦「意外沈船」　浮現白色氣球！專家：可能得拆解打撈

▲北韓新型驅逐艦在清津下水時發生事故，船體覆蓋藍色防水布。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓5千噸級新型驅逐艦日前在下水儀式中因失去平衡意外沈船，事後在艦艇周邊被衛星拍到十多個「白色氣球狀物體」，引發外界高度關注。專家分析，這些氣球可能是為了干擾衛星與無人機偵察，或用來防止軍艦進一步進水沉沒。更有分析指出，若要打撈這艘艦艇，可能得「分解後再進行回收」，情況相當棘手。

美國《CNN》報導，根據5月23日後的衛星影像，北韓驅逐艦周邊至少出現12個白色氣球狀物體。美國海軍退役上校卡爾‧舒斯特（Carl Schuster）表示，若這些確實是氣球，應是為了遮擋來自無人機或偵察衛星的視線，同時也可能是為了減輕艦體與碼頭接觸處的壓力，避免進一步損壞。

對此，南韓國會議員、軍事記者出身的庾龍源也向CNN指出，這些氣球不像是用來讓軍艦浮起，反而可能是為了「防止艦體進一步進水」。

英國國際戰略研究所（IISS）資深研究員查爾斯（Nick Childs）補充指出，若用氣球施力將軍艦浮起，有可能導致艦體受力過大而進一步破壞。他強調，一般情況下的打撈程序，會是先盡可能讓船體獲得浮力，再從下方支撐並將其抬起。

不過，打撈這艘軍艦難度恐怕超乎想像。美國海軍分析中心（CNA）研究員艾伯雷斯（Decker Eveleth）直言，軍艦目前「一半沉水、一半露出」的狀況是最糟糕的情況之一，若強行拖出，可能導致龍骨變形或折斷，整艘船恐報廢收場。

查爾斯進一步表示，北韓最有可能的選項是「將艦體分解後再處理」。他指出，在現場直接扶正船體是高度困難的作業，相較之下，若能先解體部分結構，再將殘存部分拖離、後續視情況決定修復或報廢，會是技術上最可行的選擇。

這艘出事的驅逐艦，是北韓上月21日在清津造船廠舉行下水典禮的新型軍艦，排水量達5千噸，原本象徵著北韓海軍現代化的重要一步。然而，在金正恩親自出席的典禮上，軍艦竟當場傾斜、部分船身落水並造成艦體損傷，場面尷尬萬分。

金正恩隨後震怒，下令相關人員究責，並要求必須在6月底前完成艦體修復。他當時痛斥該事故是「嚴重的重大事件，更是犯罪性行為」。