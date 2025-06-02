基隆直航石垣島！在台日人嗨喊1事「對居民來說超方便」

▲「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

從基隆直航日本石垣島的定期渡輪，確定將於今年9月開航。定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就發文盛讚此事；不僅如此，他還笑說，石垣島唯一的麥當勞目前停業中，若島上居民突然嘴饞，就能搭船來台灣吃了。

「日本人的歐吉桑」近日在粉專提到，往返日本石垣島和台灣基隆的定期渡輪航線，終於快要開始了，真的很棒，「現在石垣島唯一的麥當勞停業中，這意思是說，日本石垣島的居民想吃麥當勞時候，可以搭船來台灣吃麥當勞，對他們來說真的方便多了。」

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此話一出，逗笑大票網友，眾人紛紛回應，「7個小時好像有點辛苦」、「住石垣島的夏川里美，可以時常搭船來台灣開演唱會？」「哈哈哈哈直接搭國內線去那霸吃更快吧」、「台灣頂呱呱比較推薦」、「超讚的，歡迎石垣島以及鄰近各島朋友來台」、「會不會台灣人多了，麥當勞又開了」；另外，還有住在石垣島的台灣網友笑說，「我們石垣島居民可以過去那邊吃麥當勞、丸亀製麺、藏壽司......，還有以後可以靠台灣米就不用再吃土了」

值得一提的是，「商船やいま」官網最新消息指出，「石垣島－基隆」航線將以「YAIMA丸號」載運旅客，預計今年9月啟航，單程航行時間為7小時，該船最多可載運545名旅客，而單程票價最低只要1萬日圓起（約新台幣2089元），每周3班來回，至於詳細票價及規定近期將公開。

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