直尺上「為何有個小洞？」　真實用途曝光

▲直尺上都有一個小洞，專業人士透露實際用途。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

學生的鉛筆盒裡必備一把直尺，其實直尺上都有一個小洞，先前有網友提出疑惑「尺上面這個洞是要幹嘛的？好多直尺都有。」對此，有專業人士解答，「空氣力學，防止黏在桌面。」

日前，一名網友於臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片，可見直尺靠近尾端的部分，有一個圓圓的小孔，好騎發文詢問網友：「尺上面這個洞是要幹嘛的？好多直尺都有。」

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貼文一出後，引發網友熱議，「很明顯阿！拿鉛筆在上面轉，或在上面甩」、「放在桌上把筆插進去洞那邊一直畫圈圈」、「沒這個洞老闆怎麼掛牆上賣」、「句號用的，寫完一段句號」、「把筆插進去轉尺。」

也有專業人士在底下留言解答，「防止放在桌子拿不起來的，空氣力學，防止黏在桌面」、「做過文具批發的我 ，那是...透氣孔，如果是完全平面的話，放在桌上會拿不太起來，多了個孔降壓之類的，就容易拿起來多了。」

根據馬德里所著的《冷知識新鮮報》，尺上的洞並非為了美觀，而是具有實際功能，主要目的是「阻絕空氣」，使尺能更順暢地貼合紙張，減少摩擦；此外，這些孔洞還能應對熱脹冷縮，具有緩衝、調節等功能。

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