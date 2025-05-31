Google「1功能」9月全面終止！　官方提醒：儘早備份

▲Google也提醒，如果用戶有需要保留的通話或訊息紀錄，建議儘早備份，避免屆時資料遭刪除。（示意圖／翻攝Pexels）

文／CTWANT

Google再次調整旗下服務版圖，這次輪到視訊通訊應用 Google Duo 宣告終結。Google也提醒，如果用戶有需要保留的通話或訊息紀錄，建議儘早備份，避免屆時資料遭刪除。

早在2022年，Google就已將Google Duo與Google Meet合併，並以「Google Meet」作為主要視訊服務，但為了照顧原先用戶習慣，部分Duo功能仍被保留下來。

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然而Google最新宣布，這些保留的舊版Duo功能將於2025年9月全面終止，正式畫下句點，提醒用戶有需要保留的通話或訊息紀錄，建議儘早備份，避免屆時資料遭刪除。

Google Duo自2016年推出，主要針對一般使用者提供簡單直覺的視訊通話體驗，支援塗鴉、面具與特效等輕鬆有趣的互動功能。而Google Meet於2020年轉為開放所有用戶免費使用，並強調虛擬背景、即時字幕、光線調整、降噪等專業功能。

此次 Google 宣布淘汰 Duo 舊版功能，意味著未來所有視訊通訊將統一整合於Meet平台。用戶若有通話或訊息紀錄需保留，建議在9月前完成備份，以避免資料遺失。

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