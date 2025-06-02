2025「全球10大最快樂城市」出爐！　台北入榜還贏過慕尼黑

▲台北101。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

2025年全球《快樂城市指數》（Happy City Index）出爐，今年的榜單中亞洲表現亮眼，共有3座城市擠進全球前10名，其中就包含台灣的一個城市。

CNBC報導，這份由生活品質研究所（Institute for the Quality of Life）發布的年度報告，共評估全球200座城市，並首次將「健康指標」納入評比範疇，評比面向總共涵蓋6大類別，包括公民參與、城市治理、環境品質、經濟狀況、健康指標以及交通與移動力。評比後將城市依表現分為金牌、銀牌、銅牌等級，其中金牌代表在六大指標綜合得分最佳的城市。

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該指數於今年首次將「健康」納入評比指標，研究團隊指出，今年一共追蹤82項與市民幸福感有關的指標，由超過200位來自全球各地的志願者組成，並由該機構自2019年以來每年定期發布，今年為第6度發布報告。

根據2025年榜單，全球前10名最幸福城市依序為：

1. 哥本哈根（Copenhagen，丹麥）

2. 蘇黎世（Zurich，瑞士）

3. 新加坡（Singapore，新加坡）

4. 奧胡斯（Aarhus，丹麥）

5. 安特衛普（Antwerp，比利時）

6. 首爾（Seoul，南韓）

7. 斯德哥爾摩（Stockholm，瑞典）

8. 台北（Taipei，台灣）

9. 慕尼黑（Munich，德國）

10. 鹿特丹（Rotterdam，荷蘭）

在這份榜單中，亞洲有新加坡、首爾與台北入選，顯示在經濟、醫療、交通與治理等面向持續進步的亞洲城市，正逐漸在全球幸福指數上占有一席之地。