2025「全球10大最快樂城市」出爐！　台北入榜還贏過慕尼黑

▲台北101。(圖/達志影像/美聯社)



記者張靖榕/綜合報導

2025年全球《快樂城市指數》(Happy City Index)出爐,今年的榜單中亞洲表現亮眼,共有3座城市擠進全球前10名,其中就包含台灣的一個城市。

CNBC報導,這份由生活品質研究所(Institute for the Quality of Life)發布的年度報告,共評估全球200座城市,並首次將「健康指標」納入評比範疇,評比面向總共涵蓋6大類別,包括公民參與、城市治理、環境品質、經濟狀況、健康指標以及交通與移動力。評比後將城市依表現分為金牌、銀牌、銅牌等級,其中金牌代表在六大指標綜合得分最佳的城市。

該指數於今年首次將「健康」納入評比指標,研究團隊指出,今年一共追蹤82項與市民幸福感有關的指標,由超過200位來自全球各地的志願者組成,並由該機構自2019年以來每年定期發布,今年為第6度發布報告。

根據2025年榜單,全球前10名最幸福城市依序為:

1. 哥本哈根(Copenhagen,丹麥)

2. 蘇黎世(Zurich,瑞士)

3. 新加坡(Singapore,新加坡)

4. 奧胡斯(Aarhus,丹麥)

5. 安特衛普(Antwerp,比利時)

6. 首爾(Seoul,南韓)

7. 斯德哥爾摩(Stockholm,瑞典)

8. 台北(Taipei,台灣)

9. 慕尼黑(Munich,德國)

10. 鹿特丹(Rotterdam,荷蘭)

在這份榜單中,亞洲有新加坡、首爾與台北入選,顯示在經濟、醫療、交通與治理等面向持續進步的亞洲城市,正逐漸在全球幸福指數上占有一席之地。