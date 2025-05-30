帶小五女兒染髮！老師突傳訊「希望染回黑色」　家長傻眼了

▲一名家長透露，他帶著小五女兒去染髮後，卻被學校老師傳訊「希望染回黑色」。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

文／CTWANT

隨著時代逐漸變遷，學校已打破傳統舊思維解除髮禁！不過就有家長透露，他帶著小五女兒去染髮後，卻被學校老師傳訊「希望染回黑色」，讓他不知該如何處理，只好上網求助，貼文曝光後，引起網友兩派論戰。

一名家長在社群平台Threads發文表示，就讀小學5年級的女兒一直很想去染髮，加上現在已經沒有髮禁，於是便答應女兒的要求，趁著寒假帶她上髮廊染了耳圈染，怎料開學2個禮拜後，老師卻傳訊告知，「寒暑假有讓孩子染髮的話，希望開學回到學校可以再染成黑色，怕學生之間也會學習染髮。」

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原PO認為，如今已解除髮禁，不解為何還要學生維持原生髮色，「我不曉得為什麼要染回黑髮，女兒染耳圈染在髮廊坐了5個小時，要漂髮、等褪色、染髮，這麼辛苦才等到兩小撮有顏色的頭髮，她也沒有因為染髮影響學習。」

原PO也直言，假若學校依然有髮禁，身為家長的她絕對不會違反規定，無奈直呼「現在我也不曉得該怎麼跟女兒講這件事，有人可以給我建議嗎？」

貼文曝光後，網友持不同看法，一派表示「跟老師說，現在已經沒有髮禁了，希望老師也尊重家長和孩子的選擇」、「我真的不覺得染髮有錯，為了避免那些事情而染黑的話，我覺得小孩會受到委屈…」、「台灣的教育都很注重『統一性』，只要想做自己，都會成為異類，既然校規沒寫，那就不是你的問題。」

不過也有人不贊同，「不會讓小孩染髮，除了會被老師叫你染回去，同儕之間可能也會因為染髮這件事出現很多問題，包含可能被討厭、可能被霸凌」、「我比較傳統，還是覺得學生應該要有學生的樣子，國小國中大家就是要求要統一，不然你染我也染，大家花花綠綠的能看嗎？再來又穿耳洞又刺青，只要不犯法什麼都行，再來說沒有影響學習，沒有紀律、統一，大家都想要特立獨行，整個學校大概就亂了套了。長大了要搞再來搞，真的沒必要在還是學生的時候搞」、「我是基於健康理由不會讓小孩太早接觸染髮，有碰過癌友的會知道很辛苦」、「其實我可以理解老師怕同儕間的效仿，畢竟不是所有孩子都像你的孩子一樣自律。」

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