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基隆直航石垣島　旅遊達人「見1問題」搖頭：阿公阿嬤會完蛋

▲▼「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

▲「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

記者施怡妏／綜合報導

從基隆直航日本石垣島的郵輪，確定將在今年9月開航，單程票價最低只要1萬日圓起（約新台幣2076元），每週還有3班來回，引起大批網友歡呼，不過，旅遊達人王嘉群提醒，10月份開始東北季風非常強，搭7小時遊輪，如果是長輩那就完蛋了，「澎湖到布袋港的船都沒有辦法開了，怎麼可能」。

旅遊達人王嘉群在臉書發文，作為旅遊業者多年，看到航線安排在9月感到疑惑，10月份開始，東北季風吹得非常強，雙十節過後，可能澎湖到布袋港的船都很難開了，「因為台灣的東北季風真的太強了」，光是僅需兩至三小時的船班，都可能因風勢過大而停航，「這種從基隆港到石垣島要7個小時，那還得了」。

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「做旅遊業要憑良心說話，這絕對不是危言聳聽」，王嘉群強調，台灣冬天的東北季風真的很強，澎湖到布袋港的船都沒辦法開了，「太平洋這一頭一下子要搭七個小時，怎麼可能受得了，到底真相怎麼樣？9月份之後就知道了。」

王嘉群向《ETtoday新聞雲》記者透露，這個問題真的很大，「如果10月份到隔年3月份真的出團，真的會很慘，尤其是阿公阿嬤不懂的就完蛋了」，台灣東北季風尤其東北角這條線，太平洋的風比台灣海峽的風強很多，「每年的冬天你看台北的風、基隆的風這麼強」。

貼文釣出過來人分享，「你的觀點很正確~我以前是海軍，入秋開始，風浪ー次比一次大，當兵是無法選擇，但旅遊不一樣，我都勸人別在這天氣搭船，何必找罪受」、「以前寶瓶星號就是到石垣島，我也是10月份搭，全船的人又暈又吐，房間的抽屜會自動開開關關，很搖⋯⋯我是少數沒暈船的人，對了，我們也是10月去，就是很便宜」。

貼文獲「王嘉群」授權轉載。

►基隆直航「日本石垣島」只要2千起　眾人驚：墾丁危險了
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