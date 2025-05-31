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個資恐被盜光！駭客入侵iPhone　蘋果籲用戶：快更新iOS 18.5

▲iPhone,手機沉迷,手機重度使用者。（圖／視覺中國CFP）

▲蘋果呼籲iPhone用戶盡快更新iOS系統，以防止駭客入侵。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

蘋果公司近日緊急呼籲全球18億iPhone用戶立即安裝最新iOS 18.5安全更新，以防駭客透過惡意影像或影片入侵設備，竊取照片、訊息及應用程式資料。此次更新修補多個嚴重的通用漏洞（CVE），涵蓋自2018年推出的iPhone XS及後續機型，並加強檢查機制，避免惡意檔案導致系統崩潰或記憶體損壞。

《每日郵報》引述蘋果說法指出，新釋出的iOS 18.5特別針對CVE-2025-31251與CVE-2025-31233兩個高風險漏洞進行修補。蘋果透露，駭客可藉由設計特殊的圖像或影片檔案欺騙iPhone，造成應用程式異常運作甚至記憶體錯誤，進而植入惡意程式。駭客利用此類漏洞，往往搭配釣魚郵件或惡意網站傳遞攻擊，一旦用戶點擊檔案，手機就可能在無預警情況下被入侵。

雲端資料保護公司Safe Data Storage指出，許多用戶對iPhone的安全性存有錯誤認知，認為iPhone可免遭惡意軟體攻擊，但實際上沒有任何設備可完全防範駭客攻擊，「如果你的手機還沒更新，那麼即使是一張看似無害的圖片，也可能讓駭客竊取你的私人資料。」該公司呼籲用戶迅速通知家人朋友盡快更新裝置。

報導稱，相關漏洞可能讓駭客存取手機內的照片、訊息、聯絡人或密碼，甚至遠端操控用戶手機的攝影機與麥克風。若遭入侵的裝置連接企業網路，還可能對公司或機構構成更大威脅。惡意軟體還可能在手機中植入「後門」，使駭客可在用戶毫無察覺的情況下，持續控制設備、竊取數據。

資安專家奈特（James Knight）則強調，除了系統更新，用戶也應啟用垃圾郵件過濾器，防止釣魚攻擊。他表示，「請更新你的手機、筆記本電腦，甚至智慧家電，修補所有漏洞。這真的很重要。」蘋果與專家一致呼籲，即便已完成更新，用戶仍應避免點擊可疑連結或附件，以確保個人與企業的數位資產安全。

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