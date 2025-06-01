美防長強硬表態中國犯台「美軍會保衛台灣」　中怒斥：勿玩火

▲美中對抗。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）31日在新加坡「2025年香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）上，發表強硬言論，警告中國正準備動用武力，試圖顛覆亞洲權力平衡，並指北京當局已具備入侵台灣的能力。中方對此表達強烈不滿，中國外交部隨即提出嚴正交涉，並譴責美方炒作「中國威脅論」，要美方「勿玩火」。

赫格塞斯在國際防務高層齊聚的會議上指出，「中國構成的威脅真實存在，而且可能迫在眉睫。」他強調，美方研判中國正積極強化軍事力量，目的是改變印太地區現狀，尤其針對台灣的軍事行動已非單純威嚇，而是進入實戰演練階段。

赫格塞斯進一步表示，美國正重新調整戰略方向，藉此嚇阻「共產中國」的侵略企圖，並呼籲亞洲盟友與夥伴加速提升自我防衛能力，以共同應對日益升高的地區安全挑戰。

對於赫格塞斯的發言，中國外交部迅速發布聲明反擊，批評其充斥冷戰思維與陣營對抗邏輯，並指控美方惡意抹黑中國，煽動地區對立。外交部強調，台灣問題是中國核心利益所在，警告美方「不要妄想把台灣問題當作遏制中國的籌碼，勿玩火」。

中方再次強調將堅決捍衛國家主權與領土完整，並重申台灣問題純屬中國內政，不容任何外部干涉。