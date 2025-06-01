社會上的意外不單純　世新原創影集《惡靈世界》今晚揭密

▲世新大學自製影集《惡靈世界》今日首播。（圖／世新大學提供）

記者黃君瀚／綜合報導

由世新大學自製、原創劇本的奇幻懸疑影集《惡靈世界》，今（1）日晚間正式登上東森戲劇台及愛奇藝雙平台，成為台灣大學校園內首部於主流電視與串流平台同步播出的戲劇作品，也為高教學界在產學合作與實作寫下新頁。

這部六集迷你劇集描繪一個暗藏於人間社會的靈異世界，劇情設定中，人類種種看似單純的意外或社會事件，其實都與邪靈操控有關。面對來自藏傳佛教、道教、韓國薩滿教等驅魔宗師與一位「世界排名第五」的天主教神父帶領的國安局第九處打擊惡靈小組，惡靈大魔王則透過拉交替方式擴充勢力，展開一場正邪國際大戰。為了維持社會穩定，全球政府默契掩蓋真相，卻也引發記者暗中調查，與國安單位展開一場智慧交鋒。

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▲世新校友演員王上菲（左）與王傳一（右）飾演國安局第九處行動隊幹部。（圖／世新大學提供）

《惡靈世界》由王傳一、黃仲崑、湯志偉、大元等人主演，劇組更集結了超過數十位演員，其中不少為世新校友參與演出，拍攝現場宛如校友大團聚。不只如此，還有超過四十位現役學生透過海選加入演員行列，對他們而言，這是極具實戰意義的職涯演練。

本劇在動畫與視覺特效上的投入也相當驚人，整部影集中共使用超過700個動畫鏡頭，每集平均有約十場動作戲，預計將帶來強烈的視覺衝擊與精采刺激的觀劇體驗。今晚9點，觀眾可在東森戲劇台鎖定首播，愛奇藝平台也將同步上架。