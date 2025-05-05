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關關推薦、Soya跨刀！世新學生原創畢業歌MV　霸氣瞄準世鑫獎

圖一：世新傳管系學生楊士賢（前）、廣電系黃靖傑（後）等人合作打造原創畢業歌《有問題請舉手》MV，強勢問鼎世鑫獎。（圖／世新大學提供）

▲ 世新傳管系學生楊士賢（前）、廣電系黃靖傑（後）等人合作打造原創畢業歌《有問題請舉手》MV，強勢問鼎世鑫獎。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學學生再次以創意與實力震撼校園，原創畢業歌《有問題請舉手》MV不僅展現了跨系、跨國合作的驚人成果，更瞄準第三屆世鑫獎，誓言用青春與創意再度掀起校園話題。這支由傳播管理學系楊士賢擔任製片、廣播電視電影學系黃靖傑執導、鄭名慧擔任執行導演的高質感、高成本作品，締造了世新大學創作者的新高度，也讓世新大學的辦學特色與學生創作實力再次成為焦點。

圖二：世新跨系學生原創畢業歌《有問題請舉手》MV團隊在傳管系畢展上首次公開演出。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新跨系學生原創畢業歌《有問題請舉手》MV團隊在傳管系畢展上首次公開演出。

這支MV的誕生源於一個簡單卻深刻的理念——在校園留下專屬於世新學生的印記。製片楊士賢透露，團隊希望打破傳統僅拍攝畢業照的形式，改以影像創作為媒介，記錄青春的熱血與夢想。這支作品同時也是團隊衝擊第三屆世鑫獎「最佳原創MV」獎項的力作，延續了主創學生前兩屆獲獎的榮耀，充分體現他們對創作的熱情與執著。

與前兩次以劇情為主的MV不同，負責詞、曲、製作的導演黃靖傑此次選擇以唱跳結合的形式，顛覆過往影像創作方式。他表示，歌曲《有問題請舉手》以輕鬆歡樂的方式傳遞「勇敢面對問題」的核心理念，鼓勵畢業生在面對未來挑戰時，依然保持自由與無畏的心態。執行導演鄭名慧補充，這首歌的靈感來自老師常說的「有問題請舉手」，但團隊將這句話延伸至人生的每個階段，並透過明快的旋律與活潑的畫面，將教育理念轉化為適合年輕世代的表達方式。

圖三：MV製作團隊規模龐大，動員80名來自台灣與馬來西亞的學生攜手完成。（圖／世新大學提供）

▲ MV製作團隊規模龐大，動員80名來自台灣與馬來西亞的學生攜手完成。

這支MV的製作過程是一場精彩的跨系與跨國合作，堪稱世新大學學生創作能量的縮影。來自台灣與馬來西亞的80名學生攜手完成，其中製片楊士賢來自傳管系，導演黃靖傑及執行導演鄭名慧則來自廣電系。這樣的組合不僅讓專業技能互補，也為作品注入了多元文化的視角。黃靖傑特別指出，傳管系負責企劃、贊助與推廣，廣電系則專注影像製作，雙方在合作中激盪出更多創意火花，充分體現了世新大學「理論與實務並重」的辦學精神。

MV的開場更邀請到知名馬來西亞YouTuber Soya友情跨刀，飾演圖書館女教師一角。Soya的加入為作品增添了更多亮點，她的頻道「Soya手癢計劃」擁有45.2萬訂閱者，其精彩表演讓整支MV更具吸引力。此外，MV上線後迅速成為校內外話題焦點，不僅在世新大學各社群平台與校內公播系統中廣泛傳播，甚至吸引了擁有主持人、YouTuber等多重身分的知名校友關韶文（關關）支持。關韶文在Facebook專頁轉發MV，並直言這是「好感動好熱血的畢業歌，Proud of you!!!!自己的夢想自己做大欸！」也特別點出「世新好多人才」，鼓勵台前幕後的整個團隊，大力讚揚學弟妹的創作實力。

圖四：世新大學知名校友關韶文特地轉發MV，驚豔學弟妹好多人才。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學知名校友關韶文特地轉發MV，驚豔學弟妹好多人才。

《有問題請舉手》不僅是一首畢業歌，更是一場創意的實驗與文化的交融。歌曲融合經典童謠「Yi Pi Ya Ya」，以搖滾旋律唱出年輕人在傳統價值與個人夢想間的掙扎，歌詞中強調「有問題要舉手」的態度，鼓勵學生在未來的成長過程中勇敢發聲，突破框架，追求自由。這樣的創作理念，正是世新大學學生精神的最佳寫照。

值得一提的是，這支MV的製作完全以專業劇組的規模進行，從前期企劃到後期推廣，均由學生團隊全權負責。團隊成功爭取到多家品牌贊助，包括DWC ETERNITY Taiwan永恆時計、D.M.Z STUDIO服飾、葛胖手作麵包坊，以及池先生Kopitiam馬來西亞傳統料理等，充分展現了學生的資源整合與行銷能力。楊士賢坦言，雖然製作過程充滿挑戰，但正是這些挑戰讓團隊更加堅定了創作的信念。

圖五：MV開場邀請到來自馬來西亞沙巴的知名YouTuber Soya友情跨刀。（圖／世新大學提供）

▲ MV開場邀請到來自馬來西亞沙巴的知名YouTuber Soya友情跨刀。

這支MV展現了世新學生的創意與實力，同時凸顯世新大學在跨文化與跨領域教育上的卓越成果。從跨系合作到國際文化交流，作品充分體現了辦學特色，並為畢業季注入青春與藝術活力。隨著第三屆世鑫獎入圍名單即將公布，團隊對此充滿期待，希望以此作品再度贏得評審青睞。無論結果如何，《有問題請舉手》已成為今年世新校園中最具代表性的創作之一，證明學生只要擁有創意與行動力，就能在有限資源中創造無限可能。

圖六：世新跨系學生原創畢業歌《有問題請舉手》展現學生創作實力。（圖／世新大學提供）

▲ 世新跨系學生原創畢業歌《有問題請舉手》展現學生創作實力。

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