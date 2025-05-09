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世新大學觀光學系《拾憶》畢展　創意與實務勾勒觀光業新藍圖

圖一：世新觀光系畢製專題組「充電寶島，智慧選址」曾於2024新北愛連網GIS創意活用競賽獲獎。（圖／世新大學提供）

▲ 世新觀光系畢製專題組「充電寶島，智慧選址」曾於2024新北愛連網GIS創意活用競賽獲獎。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

當青春的記憶化作創意與專業，世新大學觀光學系A110級畢業展覽《拾憶》，用14組精彩作品，帶領大家踏上一場回顧與未來交織的旅程。策展團隊以「拾起彼此的記憶」為主軸，透過科技感與抽象設計的展覽風格，展現學生對觀光產業的全新視角與實作成果。8日的開幕式上，學生感謝指導老師們多年來的支持，並邀請老師致詞祝福，溫馨氛圍洋溢全場。

圖二：世新觀光系畢製專題組「運動園區的規劃與活化」盼為台灣帶來更多創新的運動形式。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新觀光系畢製專題組「運動園區的規劃與活化」盼為台灣帶來更多創新的運動形式。

《拾憶》畢展共匯集14組學生團隊，涵蓋專題研究與實習成果兩大部分。專題組作品多元且創新，例如「運動園區的規劃與活化」專題組，組員蔡宏恩表示，他們以新北市板橋體育場為研究場域，透過高爾夫模擬器、滑雪模擬器等科技，提出空間再利用與多元運動體驗的構想，並希望透過科技結合運動，打破不同年齡層或地理條件的限制，讓更多人能參與多元化的運動體驗。他進一步指出，團隊的目標是活化場地內未被充分利用的空間，提升其使用效率，並引入虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術，為台灣帶來更多創新的運動形式。

圖三：世新觀光系畢製專題組「竹夢園購物中心」聚焦商業空間設計與人流動線安排，反映現代消費場域的發展趨勢。（圖／世新大學提供）

▲ 世新觀光系畢製專題組「竹夢園購物中心」聚焦商業空間設計與人流動線安排，反映現代消費場域的發展趨勢。

另一組「充電寶島，智慧選址」專題組則以電動車充電樁的規劃為核心，探討低碳旅遊與充電網絡的協作。組員簡鈺紋提到，團隊在參加新北市政府地政局舉辦的「2024新北愛連網GIS創意活用競賽」中，以創新的選址規劃與場域設計概念榮獲季軍。她們以台北市士林區福林加油站為案例，提出將傳統加油站轉型為複合式服務空間的構想，結合充電樁設置、休息區與辦公空間，為未來電動車普及化奠定基礎。簡鈺紋表示：「我們希望透過這樣的設計，讓充電站不僅是能源補給的場所，更成為車主日常休憩的新據點。」此外，專題組還有深入城市文化的研究，例如「九份文化底蘊探索」及「大稻埕文化尋覓」，展現學生對地方觀光價值的深刻見解與文化敏感度。

實習組則呈現學生在職場中的實踐成果，包括活動企劃、傳播行銷及遊憩管理等領域，充分展現學生的專業素養與創意思維。總召李宜瑾表示，籌備過程中，大家從疫情初期的陌生到後期的團結，一步步克服挑戰，最終完成這場盛大的畢展，這不僅是對過去的回顧，更是未來旅程的起點。

圖四：世新大學觀光學系A110級畢業展覽《拾憶》於管理學院盛大展開。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學觀光學系A110級畢業展覽《拾憶》於管理學院盛大展開。

世新大學校長陳清河表示，畢業展是學生四年努力的具體成果，也是世新實務導向教學理念的最佳體現。他指出，學生針對桃園、板橋等不同場域進行觀光資源的分析與規劃，甚至有學生將美國錫安國家公園的實習經驗，應用於陽明山國家公園的景點規劃與危險管理，這些成果讓他印象深刻，充分展現世新學生的實踐能力與國際視野。管理學院院長江岷欽形容觀光學系的學習歷程如同旅程一般，充滿挑戰與未知。他認為，本屆畢展作品充分體現觀光產業連結故事與心靈的核心，展現學生的創意與專業。

世新大學觀光學系致力於培養具備跨領域專業能力的人才，課程涵蓋觀光景點規劃、文化產業整合、地理資訊系統應用等，並輔以電腦繪圖與3D模擬技能訓練，讓學生在學術與實務間取得平衡。系上積極推動國內外實習與國際交流，強化學生的全球視野與實務經驗。此外，觀光學系也鼓勵學生報考公職國考，拓展進入政府部門的可能性，成為觀光產業中不可或缺的人才。《拾憶》將持續展出至5月10日，充滿創意與活力的展場，誠摯邀請校內外師生、業界人士與社會大眾蒞臨參觀，一同見證新一代觀光專業人才的誕生。

圖五：世新觀光系師長、實習企業為《拾憶》畢展齊聚一堂。（圖／世新大學提供）

▲ 世新觀光系師長、實習企業為《拾憶》畢展齊聚一堂。

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