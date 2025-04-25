世新大學方正璽論文探行銷新視角　獲管理學界「奧斯卡」佳作獎

▲ 世新大學口傳系副教授方正璽所著論文獲獎，特別感謝學校支持與補助。（圖／方圖／正璽提供））

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世新大學的學術成就再添一筆，口語傳播暨社群媒體學系的專任教師方正璽近日通過升等副教授，並出席第15屆聯電經營管理論文獎頒獎典禮親領佳作獎。該獎項被譽為管理學界的「奧斯卡獎」，象徵著卓越的研究能力與創新精神。方正璽憑藉其為第一作者，發表於《電子商務學報》的期刊論文「探討獎勵方案之品牌承諾效果」，在這場年度盛事中脫穎而出，彰顯了他在社群媒體行銷及數位行銷分析領域的深厚造詣。

世新大學校長陳清河亦受邀為得獎者頒獎，並對方正璽的成就表達高度讚賞。他指出，聯電經營管理論文獎的嚴格評選機制，讓每位得獎者都展示了傑出的研究能力與創新思維。方正璽的研究不僅在學術上獲得肯定，也為世新大學的學術聲譽增添光彩。

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▲ 世新大學校長陳清河（右）與口傳系副教授方正璽（左）在典禮合影。（圖／方正璽提供）

由聯華電子股份有限公司贊助、社團法人中華民國管理科學學會主辦的聯電經營管理論文獎，之所以能跟奧斯卡獎媲美，主要是獲獎的22篇論文必須要能勇闖三關，首先需發表於國內19本TSSCI管理學門核心期刊發表（接受率約20%），再獲該期刊推薦（推薦率26.67%），最後與百餘篇期刊推薦論文一同競逐（獲獎率約17%），也就是排名全台前百分之一的頂尖研究，才有機會角逐高達170萬元的總獎金，堪稱臺灣學術界最具含金量的獎項之一。

方正璽的獲獎論文深入探討了獎勵方案對品牌承諾的影響，運用正增強理論、認知失調理論和自我知覺理論，揭示了消費者態度改變的複雜性。他的研究顯示，當消費者受到獎勵時，推薦行為不僅影響新消費者的增加，還可能提高推薦者對產品的好感，這一發現對企業設計獎勵方案具有重要啟示。

▲ 世新大學口傳系副教授方正璽致力於將研究經驗轉化為教學資源，提升系上學生的研究能力。（圖／世新大學提供）

方正璽表示，世新大學的支持對他這項可能是國內首篇探討推薦行為對推薦者本身影響的研究至關重要。由於此前未獲主管機關資助，他申請了校內的10萬元補助，這筆經費使他能夠聘請研究助理，並在校內舉辦不同試吃形式的推廣活動，這些活動為研究的順利進行發揮了關鍵作用。

教學方面，方正璽積極將研究經驗轉化為教學資源，指導系上學生在商業口碑、社群媒體行銷和數位行銷分析領域開展研究。近期，他也開始與學生探討AI人工智慧對新聞傳播的影響，並將相關資料投稿至國際研討會，期望帶領學生參與各類學術社群活動，進一步提升他們的研究能力，啟發學生思考和討論。未來，他計劃帶領學生參與更多國際學術活動，以激勵學生並提升世新大學的國際影響力，同時期待社群媒體研究的未來趨勢能為學生提供更多學習和發展機會。