　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新大學方正璽論文探行銷新視角　獲管理學界「奧斯卡」佳作獎

圖一：世新大學口傳系副教授方正璽所著論文獲獎，特別感謝學校支持與補助。（圖／方正璽提供）

▲ 世新大學口傳系副教授方正璽所著論文獲獎，特別感謝學校支持與補助。（圖／方圖／正璽提供））

台北訊

世新大學的學術成就再添一筆，口語傳播暨社群媒體學系的專任教師方正璽近日通過升等副教授，並出席第15屆聯電經營管理論文獎頒獎典禮親領佳作獎。該獎項被譽為管理學界的「奧斯卡獎」，象徵著卓越的研究能力與創新精神。方正璽憑藉其為第一作者，發表於《電子商務學報》的期刊論文「探討獎勵方案之品牌承諾效果」，在這場年度盛事中脫穎而出，彰顯了他在社群媒體行銷及數位行銷分析領域的深厚造詣。

世新大學校長陳清河亦受邀為得獎者頒獎，並對方正璽的成就表達高度讚賞。他指出，聯電經營管理論文獎的嚴格評選機制，讓每位得獎者都展示了傑出的研究能力與創新思維。方正璽的研究不僅在學術上獲得肯定，也為世新大學的學術聲譽增添光彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

圖二：世新大學校長陳清河（右）與口傳系副教授方正璽（左）在典禮合影。（圖／方正璽提供）

▲ 世新大學校長陳清河（右）與口傳系副教授方正璽（左）在典禮合影。（圖／方正璽提供）

由聯華電子股份有限公司贊助、社團法人中華民國管理科學學會主辦的聯電經營管理論文獎，之所以能跟奧斯卡獎媲美，主要是獲獎的22篇論文必須要能勇闖三關，首先需發表於國內19本TSSCI管理學門核心期刊發表（接受率約20%），再獲該期刊推薦（推薦率26.67%），最後與百餘篇期刊推薦論文一同競逐（獲獎率約17%），也就是排名全台前百分之一的頂尖研究，才有機會角逐高達170萬元的總獎金，堪稱臺灣學術界最具含金量的獎項之一。

方正璽的獲獎論文深入探討了獎勵方案對品牌承諾的影響，運用正增強理論、認知失調理論和自我知覺理論，揭示了消費者態度改變的複雜性。他的研究顯示，當消費者受到獎勵時，推薦行為不僅影響新消費者的增加，還可能提高推薦者對產品的好感，這一發現對企業設計獎勵方案具有重要啟示。

圖三：世新大學口傳系副教授方正璽致力於將研究經驗轉化為教學資源，提升系上學生的研究能力。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學口傳系副教授方正璽致力於將研究經驗轉化為教學資源，提升系上學生的研究能力。（圖／世新大學提供）

方正璽表示，世新大學的支持對他這項可能是國內首篇探討推薦行為對推薦者本身影響的研究至關重要。由於此前未獲主管機關資助，他申請了校內的10萬元補助，這筆經費使他能夠聘請研究助理，並在校內舉辦不同試吃形式的推廣活動，這些活動為研究的順利進行發揮了關鍵作用。

教學方面，方正璽積極將研究經驗轉化為教學資源，指導系上學生在商業口碑、社群媒體行銷和數位行銷分析領域開展研究。近期，他也開始與學生探討AI人工智慧對新聞傳播的影響，並將相關資料投稿至國際研討會，期望帶領學生參與各類學術社群活動，進一步提升他們的研究能力，啟發學生思考和討論。未來，他計劃帶領學生參與更多國際學術活動，以激勵學生並提升世新大學的國際影響力，同時期待社群媒體研究的未來趨勢能為學生提供更多學習和發展機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 3 4203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大立光捲內線交易　9嫌疑人被帶走！
北韓摩天住宅快塌了！53層高樓「磁磚狂掉」
最強通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部罕見回應了
許藍方「腦內長動脈瘤」開刀動手術！　認了已簽遺囑
快訊／川普：「習近平打電話來了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新大學方正璽論文探行銷新視角　獲管理學界「奧斯卡」佳作獎

6／2起汽車路考加嚴　「行穿線沒停讓、指差確認」一次扣32分出局

明天4地雨最大　下周一鋒面通過「全台溼答答」

坐月子不給開冷氣！婆婆喊「小孩吃點苦才不會軟弱」　老公還幫腔

桃機去年客運量4492萬人次「全球第13」　貨運蟬聯第10名

康橋學生完成單車環島！車禍4傷者被攙扶抵終點　全場掌聲迎接

教授穿裙子上課「露出內褲」怎麼提醒？網曝1招：你也不尷尬

媽狂加LINE投資群「天天轉明牌」！網祭1招：10分鐘後就被踢了

最後衝刺撞一團！全中運選手「摔斷鎖骨」痛失獎牌　家人暖心打氣

她常說「謝謝、對不起」會讓人厭煩？網點出1關鍵：是不需要的

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路

神童被說「看得到脖子了」　秒用力：我本來就有！

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

【勇敢的年輕兄弟檔】機智施救＋及時報警幫落水女孩脫險！

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

世新大學方正璽論文探行銷新視角　獲管理學界「奧斯卡」佳作獎

6／2起汽車路考加嚴　「行穿線沒停讓、指差確認」一次扣32分出局

明天4地雨最大　下周一鋒面通過「全台溼答答」

坐月子不給開冷氣！婆婆喊「小孩吃點苦才不會軟弱」　老公還幫腔

桃機去年客運量4492萬人次「全球第13」　貨運蟬聯第10名

康橋學生完成單車環島！車禍4傷者被攙扶抵終點　全場掌聲迎接

教授穿裙子上課「露出內褲」怎麼提醒？網曝1招：你也不尷尬

媽狂加LINE投資群「天天轉明牌」！網祭1招：10分鐘後就被踢了

最後衝刺撞一團！全中運選手「摔斷鎖骨」痛失獎牌　家人暖心打氣

她常說「謝謝、對不起」會讓人厭煩？網點出1關鍵：是不需要的

人妻遭同學下藥性侵！醒來「全身長疹子」內褲消失　嚇壞衝醫院

保母兒子稱「剴剴」第一次見面就罵髒話　國民法庭迴盪五字經

大立光捲內線交易　中檢今發動搜索帶回9嫌疑人

陳慧琳52歲了！　神級凍齡近照曝光...同場演員也看呆：她都沒變

世新大學方正璽論文探行銷新視角　獲管理學界「奧斯卡」佳作獎

全台最大虛擬幣交易所「36門市」被搜　主嫌剛買千萬法拉利被查扣

沖繩最強通靈者預言「426東京大地震」　日本防災部罕見回應了

統一獅南人祭梁功斌台語播報　開球捕手請出洪總

「量子驅動xAI賦能」　輸出入公會聯誼會為產業注入智慧貿易新動能

北韓摩天住宅快塌了！53層高樓「磁磚狂掉」　住戶驚喊：牆壁都裂縫

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

生活熱門新聞

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

出國玩「1款行李箱」可能無法上飛機！

男友到家「LINE自動傳訊」　過來人大推

彰基百袋鮮血搶命5小時　救回康橋擊劍冠軍

PLG火爆現場！　台鋼啦啦隊「超低胸」場邊32撞踢館

越南女友30歲！「媽狠喊125萬聘金」台男超想娶

冏星人「戰爭後我會逃」：死在台灣才是負責任？

台積電徵「語文專才」待遇曝光！網一看喊奴

撿到錢包內有3萬元　送警局「卻被告侵占」

高雄85大樓被攻頂！法11萬網紅曬驚人自拍

明天4地雨最大　下周一鋒面通過「全台溼答答」

板橋明星國中「半年3起墜樓」　校長自請離職

「明天東京8.3強震」預言瘋傳　專家估機率低：發生也不影響台灣

餅舖挺罷免被查鹹蛋黃　律師開酸市府

更多熱門

相關新聞

哈哈台傑尼的職涯啟示　世新大學公廣系教育的獨特價值

哈哈台傑尼的職涯啟示　世新大學公廣系教育的獨特價值

從一年內四次轉職到走鐘獎得主，傑尼的職涯故事激勵著年輕夢想家，啟發學弟妹重新審視未來，激發潛能。世新大學公共關係暨廣告學系校友傑尼洪婕倪日前受邀返校，以「大家都是自己人，那我就直說了。」為題，分享她在YouTube頻道「HahaTai哈哈台」的工作經驗，生動講述大學選擇如何影響職業生涯，以幽默深刻的方式展示大學生活的多樣性和選擇的重要性。

第六屆我世新主播初賽圓滿落幕　全台青年展現播報潛力

第六屆我世新主播初賽圓滿落幕　全台青年展現播報潛力

世新攜手國家地理雜誌　青少年攝影工作坊推動影像教育新模式

世新攜手國家地理雜誌　青少年攝影工作坊推動影像教育新模式

世新校園化身戀愛實驗場　10位戀愛重修生揭愛情心理學面紗

世新校園化身戀愛實驗場　10位戀愛重修生揭愛情心理學面紗

世新女籃UBA四強賽奮戰到底　9球員展現不屈堅韌精神

世新女籃UBA四強賽奮戰到底　9球員展現不屈堅韌精神

關鍵字：

世新大學世新陳清河方正璽口傳系探討獎勵方案之品牌承諾效果

讀者迴響

熱門新聞

日瘋傳「426東京強震」　恐怖預言曝光

最狂孕婦！抓姦老公　她挺孕肚打死小三

「晚餐吃什麼」成遺言！妻躺女兒房滿身血亡

即／史上最長空服員罷工！長榮求償3400萬敗訴確定

「蔡阿嘎身邊人」疑涉詐1.2億還洗錢！　身分被起底

反擊川普關稅戰　北京下一招曝光

台灣「剝皮寮正妹」現身日本AV　名字讓達人都迷惑

人氣漫畫家「公開前任後宮照」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

台中女斑馬線上急衝　慘遭賓士高速撞噴當場死亡

艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」

呂秋遠私生子風波　生母背景遭爆：曾是他手下學習律師

康康國中兒讀康橋 ！　見毒駕撞7學生吐家長心聲

高雄再傳托嬰中心虐嬰！呼巴掌、強灌副食品

法國網紅攻頂高雄85大樓　警方怒了：辦到底

更多

最夯影音

更多

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

回娘家幫忙無聊開監視器　見尪抓倉鼠懟鏡頭報平安超可愛XD

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面