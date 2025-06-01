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婚禮遲到、拿喜餅沒給錢！新娘怒攤牌「友人厚臉皮回1句」傻眼了

▲婚禮小物,紅包,結婚,喜宴。（圖／CFP視覺中國圖庫）

▲友人拿了喜餅沒給錢。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

一名新娘氣炸指出，邀請好友參加婚禮，對方不僅大遲到，還提早離開，甚至拿了喜餅沒有給禮金，她事後對禮金簿才發現，詢問友人，竟然得到「6月10日才能轉帳」的答覆，誇張行徑讓她超傻眼，直呼「沒錢還要來參加我婚禮，騙吃騙喝」。

新娘在Dcard發文，「這種行為是婚禮蟑螂吧？」婚禮當天有位朋友不僅遲到，還提早離席，更令人傻眼的是，對方拿了婚禮喜餅卻未包紅包。原PO指出，賓客因到場時間已晚，表示「沒看到有人在收禮金」，便直接入座後參加宴席。

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賓客因為有事要提早離席，向同桌友人表示自己還未拿到喜餅，同桌友人沒想太多，把自己的喜餅給了對方。一周後，原PO對禮金簿時才發現，賓客根本沒有回包禮金，「重點是都過了一個禮拜了，她都沒有要補禮金給我的意思」。

事後她向賓客攤牌，對方稱「之後見面再補交」或是「轉帳」，而且要6月10日才可以匯款，讓她十分不滿，「總而言之就是沒錢，還要來參加我婚禮騙吃騙喝，被我抓到，真的很誇張欸！都幾歲人了沒出過社會是不是」。

貼文曝光，網友分享遇到的經歷，「最近朋友婚禮也有遇到，還帶小孩出席，結果沒包禮金，對方說當天忘記帶錢下次見面補，就沒下文了」、「之前我結婚時我老公的同事說一家四口要來，就為了他們多開一桌，結果婚禮前一天跟我老公說不能去了，說事後會補紅包，補到現在結婚一年多了都還沒看到紅包」、「我結婚的時候姑姑也遲到也拿了餅，但也沒包紅包」、「我之前朋友更過分，跟我說要來還要了6個位置，結果當天跟我說忘了，從此不聯絡」。

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