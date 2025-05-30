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俄女學生「深V畢業洋裝」吸480萬次觀看　驚動校長勸導

▲▼俄女學生「深V畢業洋裝」吸480萬次觀看　驚動校長勸導。（圖／翻攝vikssshin）

▲維多利亞的畢業舞影片，在抖音累計480萬次觀看。（圖／翻攝vikssshin）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯卡林寧斯基區一間高中的畢業典舞會影片，近日因一名女學生的穿著引發廣泛討論，促使地方當局決定對學生的服裝選擇進行指導。事件的焦點是一名女畢業生穿著深V領設計且露背的禮服，這套服飾在網路上掀起熱烈爭議。

據了解，該校校長在典禮開始時，曾對女學生維多利亞（Victoria）的服裝提出提醒，認為不適合正式場合。然而，維多利亞及其家長則不認為這套禮服有任何不妥，並表示對服飾的設計感到滿意。

▲▼俄女學生「深V畢業洋裝」吸480萬次觀看　驚動校長勸導。（圖／翻攝vikssshin）

▲維多利亞的父母力挺女兒穿自己喜歡的衣服。（圖／翻攝vikssshin）

地方官員隨後表示，未來將不會制定嚴格的著裝規範，但會透過溝通向學生及其家長說明，正式活動的穿著應符合特定的禮儀要求。他們強調，目的是倡導適度穿著而非強制規範，以提升典禮的整體形象與氛圍。

女學生將跳舞影片上傳抖音，2天內吸引480萬次觀看。許多俄羅斯網友看完紛紛留言，「2025年了，但人們仍然需要解釋『女性可以穿她們想穿的任何服裝』」、「既然影片中他們穿的是正式服裝，那跟學校的服裝規範有什麼關係？畢竟這是他們的畢業典禮」、「我個人的看法是，這套服裝對於普通畢業班來說確實有些過於暴露，但從法律角度來看，她有權選擇穿什麼。整體來說，這也是為了她的安全，在日常生活中也不應該穿得如此暴露，畢竟不是所有地方都有理性的人」、「她又不是穿著內衣或泳裝來的。是的，這套服裝確實比較暴露，我並不否認，但畢竟這是她自己的選擇，而不是你或其他人能決定她在這個特殊的畢業典禮穿什麼衣服」。

@vikshin Оригинал сам вас нашел) #последнийзвонок #11класс #выпускной #девочкаврозовомсарафане #девочкаврозовомплатье ♬ оригинальный звук - Victoria????????‍♀️
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