家寧IG狂留言　讚男閨蜜「帥成這樣」互傳❤️！網翻出互動傻眼

▲家寧與男閨密互動曖昧。（圖／翻攝自Instagram／chengchangfan）



記者施怡妏／綜合報導

Andy於27日回應家寧，反控是女方先不忠，和男閨蜜范成章過從甚密。男閨蜜身份也被起底，是位公開出櫃的男藝人、網封「最帥花藝師」的同志男神范成章。就有網友翻出男閨蜜的IG，發現家寧在許多篇文章底下留言，還狂發愛心的表情符號稱讚「怎麼這麼帥」、「帥成這樣」，與對Andy的態度形成強烈對比。

有網友在臉書發文，翻出范成章2022年的IG貼文，發現許多篇貼文底下，都有家寧留言，「這誰？帥成這樣❤️」、「大帥帥」、「怎麼這麼帥呢」、「Hug❤️❤️❤️」，並發了許多愛心的表情符號，而男方也同樣貼出「❤️」的表情符號回覆家寧。

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還有網友翻出家寧2022年的IG貼文，有一篇與Andy的親密情侶合照，但范成章在留言區留下翻白眼的Emoji，當時還在Dcard掀起討論，不過范成章事後將留言刪掉了。

不少網友看完後超傻眼，紛紛直呼「對andy都是很兇的」、「對Andy都沒這樣」、「對Andy只會一直要錢」、「根本差別待遇欸」、「覺得家寧這一波操作有點弄巧成拙啦，把火往自己身上引，結果還是Andy老師佔了上風，若要人不知，除非己莫為」、「就算性別傾向不是喜歡女性，但是也要避險吧？」

男閨蜜范成章慘遭網友炎上，對此也做出回應，「再愛吃上引水產也都不吃鮑魚，騙去上心靈課程就沒有聯絡了，謝謝大家關心。」並附上彩虹的圖案，疑似不是直男。此外，范成章也坦言和家寧確實已經漸行漸遠，因為無法被強迫上「心靈成長課程」，所以淡出了對方的生活圈，目前都無聯絡。