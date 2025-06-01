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台鐵漲價、改點！6月新制懶人包　夏季電費「每月多500元」

▲▼普悠瑪號列車,自強號,台鐵,火車,交通,和平站,花蓮。（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵30年首度調漲，平均漲幅26.8%。（示意圖／資料照）

生活中心／綜合報導

邁入6月，有多項新制上路，包括台鐵30年來首度漲價，自強號北高票價逼近千元，還有年度大改點，共調整386列次。另外，夏月電價啟動，一般家庭每個月預估多繳500元。醫藥部分，健保也有9大新制，擴大給付3類癌藥。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。


✒️夏月電價來了　每月多付500元

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自6月1日起，包括住宅與小商店在內的約1500萬戶低壓用電戶，將適用為期4個月的夏月電價。根據台電試算，2024年一般家庭夏季平均月用電量為428度，月電費將達1079元，較非夏季平均的601元增加478元，漲幅約達80%。【看更多詳情】

▲▼ 台電、夏季電價、電錶 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲夏季電價6月啟動 。（圖／記者劉亮亨攝）


✒️台鐵漲價、改點　退票新規定

●票價6/23起調漲　運費也同步調整

台鐵票價30年來將首度平均調漲26.8%，6月23日上路。台鐵公司公布自強號、莒光號和區間車新版票價梯形表，其中自強號台北至高雄站從843元漲到994元、台北到台中從375元漲到500元；區間車台北到基隆從41元漲到62元、台北到新竹從114元漲到163元。【看更多詳情】

另外，行李包裹運價也同步跟車票調漲。台鐵表示，行包運費平均調幅36％；其中，運送里程1至300公里、重量10公斤以下，運費從70元漲至100元，漲幅約43％，漲幅最高；21至30公斤運送1至300公里，則從200元漲至280元，漲幅40%。

二輪腳踏車若透過台鐵運送，里程30公里內，運費自55元漲至60元；二輪電動腳踏車則從60元漲至75元。


●386列次6/26起改點

台鐵公司宣布，6月26日起進行年度改點，共調整386列次，調整5分鐘以上班次合計188列次，其中西線逢週六「七堵-彰化間」將增開2列次自強號，至於東線「樹林-台東間」增開2列次自強號。【看更多詳情】


●列車事故誤點10分鐘可退票

台鐵公司6月23日起更新「旅客運送契約」，放寬旅客退票規定限制，若列車因故延遲10分鐘以上或是開車時間未定，且旅客未啟用車票（未乘車），可於發生日起一年內辦理退票退還實收票價，並免收手續費。

另外，若旅客於乘車途中，遇到列車因故延遲45分鐘以上，且歸責台鐵公司的情形，可在到達站辦理全額退票；若是延遲超過120分鐘且不歸責台鐵公司，另可免費乘車一次。


●會員折抵上限放寬50%

台鐵公司推出「會員服務優化2.0」措施，除了可直接補差價換票免退票之外，也將放寬點數折抵上限。台鐵指出，6月23日起，會員於購買對號列車單張車票時，若於當日完成交易，即可享有點數折抵票價上限由原本30%調高至50%之優惠，讓累積的點數發揮更高效益，進一步提升搭乘誘因與回饋實用性。【看更多詳情】

▲▼高鐵投票返鄉人潮。（圖／記者李姿慧攝）

▲大學生返鄉5折優惠列車加碼。（示意圖／記者李姿慧攝）


✒️高鐵大學生優惠加開28班次

高鐵公司表示，為方便大學生提前規劃暑假返鄉行程，特別於6/17（二）至6/23（一）期間，除原有大學生優惠專案可適用之5折、75折或88折車次外，再加碼提供28班次停靠各站之「大學生暑假返鄉5折優惠列車」。

高鐵提醒，使用「大學生優惠」之旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。


✒️汽車隔熱紙透光率指引將出爐

台灣小客車多數會在擋風玻璃、車窗貼隔熱紙，現僅針對計程車（含多元計程車）有所規範。交通部預計6月公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，明年起將對新車入法規範，不符規定會有相關處罰。


✒️買山寨品不再適用「小額免罰」

未向海關申報的私運貨物，若價值不超過新台幣5000元，僅會被沒入物品，但可免處罰鍰。不過，財政部關務署近期修正規範，如果私運貨物是侵害商標權等的仿冒品，將不再適用小額免罰規定，新制預計6月上路。【看更多詳情】


✒️房屋優稅倒數　所得稅申報到6月底

財政部提醒，今年期房屋稅記得在6月2日前完成繳納，可參閱繳款書上多元繳稅管道，如遺失或尚未收到繳款書，請儘速向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發。
⠀⠀
考量房屋稅2.0 新制首次開徵，如房屋符合自住或出租要件，趕緊在6月2日以前向稽徵機關申報（自住房屋須先至戶政機關辦竣戶籍登記），經核准將重新發單並展延繳納期間；如已繳納將儘速辦理退稅。

另外，財政部考量美國對等關稅政策的影響，綜合所得稅及營利事業所得稅結算申報及繳納延長至6月30日，受對等關稅影響者可申請延期或分期繳納。

▲▼房地合一稅，繳稅,示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

▲所得稅申報延長到6月底。（示意圖／記者陳筱惠攝）
 

✒️勞退罰鍰裁罰基準6月上路

勞工退休金條例規定，若雇主拒絕提供勞工名冊，或未依規定每年2、8月底前申報勞工月提繳工資調整可開罰。勞保局近日訂定裁罰基準，明確罰鍰次數與額度，6月正式上路。【看更多詳情】


✒️健保9大新制　年砸45億「擴大給付3類癌藥」

健保6月將推9項新制，其中3項為癌症用藥擴大給付，包含標靶藥PARP抑制劑、免疫療法等，適用癌別則有肺癌、大腸直腸癌、乳癌、卵巢癌等，1年最高投入逾45億元，超過4000人受益。另外，還有居家血液透析試辦計畫，讓洗腎病患可選擇在家執行，免除定期跑洗腎中心的辛勞。【看更多詳情】

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關鍵字：

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