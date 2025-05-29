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太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

▲▼台鐵太魯閣號出軌，現場救援畫面。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲台鐵2021年太魯閣號出軌，二審宣判包商李義祥加重判處。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

2021年4月2日台鐵太魯閣號撞上違規施工翻落的工程車，嚴重出軌釀49死、213傷，花蓮高分院今（29日）二審宣判對包商李義祥加重判處12年6月，移工華文好維持無罪判決。罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」遺憾表示，法院似乎沒能看見家屬心中的痛，輕輕放下華文好應承擔責任，難以接受。

今日花蓮高分院就太魯閣事故刑案宣判，判處李義祥過失致死罪5年、肇事逃逸罪7年、妨礙投標罪10月，定應執行期12年6月；移工華文好維持無罪判決。「太魯閣的眼淚」表示，看到二審法院詳細調查事故發生後的情況，認定李義祥事後毫不救助、離開現場的誇張行徑成立了肇事逃逸罪，相較一審重上許多刑度，但無論如何都沒有辦法與49人死亡重大侵害相稱，這也是為什麼他們企盼法院能夠以殺人罪來論處，而不僅僅是過失致死罪。

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不過「太魯閣的眼淚」指出，他們理解法院已經努力依法認定罪刑，將過失致死罪及肇事逃逸罪都判到了法定刑上限，最終的定執行刑也幾乎就是三個罪名相加的上限。對此給予法院相當的認可，這雖然不能完全撫平家屬的痛，但能稍稍撫慰心中的傷疤。

至於法院仍判移工華文好無罪，「太魯閣的眼淚」表示相當不解，法院說李義祥是獨自決意去用極其危險的方式拉動大貨車，家屬不禁想問，證據包括大貨車的行車紀錄器、運安會報告，是華文好首先跟李義祥提議要開怪手要拉出來嗎？是華文好把挖土機跟吊帶交給李義祥的嗎？是華文好在車前車後協助李義祥拉車嗎？以上種種都顯示了華文好也一同參與，法院確認為華文好並沒有參與，家屬對此深感遺憾。

「太魯閣的眼淚」強調，看到判決結果，一方面理解法院努力依法將李義祥的罪刑判到最重，讓他承擔起該承擔的責任，但另一方面，「法院似乎沒有能夠看見家屬心中全部的痛，而輕輕放下了華文好應該承擔的責任，這是難以接受的部分」。雖然再重的刑度，失去的親人都不會回來，只是給予社會一個警惕 ，但他們想告訴天上49位天使，為了你們以及公平、正義，他們不會輕言放棄。

針對二審判決結果，台鐵公司僅低調表示，台鐵公司遵重法院判決。

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