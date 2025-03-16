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買山寨貨回國要罰了！估6月起取消「小額免罰」　被抓沒收＋罰錢

▲財政部修正緝私標準，私運仿冒品將取消小額免罰機制。（圖／記者李宜秦攝）

▲財政部修正緝私標準，私運仿冒品將取消小額免罰機制。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

財政部關務署近期修訂海關緝私條例，針對私運仿冒品的處罰規範作出重大調整，未來將取消「小額免罰」機制，強化對侵害智慧財產權的仿冒品、山寨貨之查緝與處罰。新制預計將於今年6月正式上路。

根據現行海關緝私條例，私運貨物（即未向海關申報）進出口，或經營私運貨物者，通常會被處以貨價三倍以下罰鍰，並由海關沒入貨物，但若進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格未逾新台幣5000元，則可免處罰鍰，僅沒入貨物，此項規定並不適用於槍砲、彈藥、毒品等違禁品。

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此外，對於有向海關申報的進出口貨物，若經查發現為仿冒品，導致侵害專利權、商標權或著作權，則須處以貨價三倍以下罰鍰，並由海關沒入其貨物，不過這也導致報運者無法免罰，反而使私運者因小額免罰條款受惠，造成法律適用不一致，甚至有鼓勵犯罪的嫌疑。

為此，財政部關務署修正了《海關緝私案件免處罰標準》第4條但書，並新增條文，擴大將仿冒品、山寨貨納入無論價值高低均不得小額免罰的範圍。修正後的規定明確指出，凡私運侵害專利權、商標權或著作權的物品，均處以貨價三倍以下罰鍰，並沒入貨物。

此修正案對於出入境旅客影響最大，尤其是購買假名牌包包、手錶、3C產品等仿冒品的旅客，未來這些商品即使價格未超過5000元，仍將被沒收，並處以最高1.5萬元罰鍰。此外，海關查獲旅客攜帶侵權商品時，通常會先扣下貨物，並移送偵辦是否需負相關刑事責任。

根據統計，2024年海關共查獲433件進口侵害智慧財產權案件，涉及27.1萬件仿冒品，旅客違規攜入案件有12件。關務署強調，此次修正案旨在統一處罰標準，強化邊境管制，避免法律適用不一致，並提醒民眾出國旅遊時勿購買仿冒品，以免觸法受罰。

修正草案將對外預告至4月28日，預計6月正式上路。財政部關務署提醒業者與民眾，可至「公共政策網路參與平臺」之「眾開講」發表意見，共同參與政策討論。

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