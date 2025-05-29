藍綠民代齊批「台鐵花東優惠」敷衍應重擬　陳世凱：尊重規劃　

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵6月23日調漲票價，平均漲幅26.8％，引花東反彈，台鐵再推「花東會員優惠措施」，回饋最多享95折，不過台東藍綠民代同聲齊批「誠意不足、敷衍」，要交通部重擬方案，交通部長陳世凱表示，尊重台鐵的規劃，這也是史上第一次推出花東優惠。至於宜蘭和屏東也要爭取優惠，陳世凱表示，將通盤檢討。

台鐵宣布推出「花東會員優惠措施」，設籍花東民眾6月23日起購買起訖為花東任一車站的車票，並加入台鐵會員，會員點數平日最高5倍回饋，假日3倍回饋，等於可享97折或95折，下次購票可折抵票價，最多可折抵票價50%。不過仍引來台東藍綠3立委不滿，批評該優惠是杯水車薪、誠意不足和敷衍，要求交通部重擬方案。

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交通部長陳世凱今(29日)前往台北車站視察端午疏運受訪時表示，交通部尊重台鐵公司的規劃，過去幾十年花東鄉親在車票上並沒有特殊優惠，這也是歷史上第一次推出花東優惠，考量因為0403花蓮地震，造成花東交通不便，也希望讓花東觀光能夠更好，所以特別提出讓花東鄉親有史上第一次的優惠方案，也很感謝台鐵公司的幫忙。

由於台鐵推出花東優惠方案後，宜蘭和屏東也有民代向台鐵爭取相關優惠，陳世凱指出，很感謝各界的建議，都會通盤考慮和通盤檢討，也尊重台鐵公司的安排，其實過去幾十年來，全國的票價計算都是一致的，所有的國民所承擔的票價都是一樣的，所以我們都接受，現在特別拜託台鐵公司針對花東鄉親推出史上第一次優惠方案，台鐵公司很努力。

至於花東方案是否會持續下去，或有期限，陳世凱指出，這部分會滾動檢討。