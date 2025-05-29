雙鐵端午預估疏運540萬人次　陳世凱喊話：搭車戴口罩

▲交通部長陳世凱今前往台北車站視察端午疏運情況。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假明天(30日)開跑，台鐵和高鐵在疏運期間預估總共載送540.1萬人次，雙鐵單日高峰運量都比去年成長。交通部長陳世凱今日前往台北車站視察疏運情況，由於新冠疫情再起，他也呼籲民眾搭乘公共運輸戴口罩。

端午連假首波返鄉和出遊人潮今天湧現，台北車站出現不少攜帶行李搭車旅客，由於新冠疫情再起，台鐵公司也下令各車站加強清潔和消毒。陳世凱下午前往台北車站視察雙鐵和國道客運疏運情況，並聽取各單位簡報。

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台鐵預估，端午連假平均每天載客人次為77.4萬人次，運量將比去年端午連假增加9%；其中，連假全線交通量最大的一天在明天5月30日，載客數估有82.5萬人次。台鐵自5月29日到6月2日疏運期間，將共疏運387萬人次。

高鐵則預估，端午連假單日最大運量出現在6月1日收假日，約有31.6萬人次，單向最大運量預估也將出現在6月1日，北上約有19.1萬人次。高鐵表示，自今天到6月2日疏運期間估共疏運153.1萬人次。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱受訪時表示，今年端午佳節雖然今明兩天可能會下雨情況，但根據台鐵跟高鐵訂票熱度研判民眾出遊意願相當高，所有交通部同仁都會堅守第一線崗位服務，讓所有疏運都能順暢。他說，公路局協調國道客運推出6折優惠，如果不趕時間，又想享受便宜票價，國道客運是可以考慮的運具，歡迎大家搭乘。

由於新冠疫情有快速上升情況，衛福部首度在疫後呼籲民眾，進入醫療機構、搭乘大眾運輸以及到人潮聚集室內場所時，可自主戴口罩。陳世凱也呼籲，今年端午連假，不管是搭車過程，或者是人潮比較密集的地方，請大家要記得戴口罩，不管是在台鐵、高鐵或國道客運、高速公路服務區和休息站，也都會特別加強宣導，建議民眾佩戴口罩比較安全。