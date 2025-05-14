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台鐵會員點數「補差價換票免退票」　折抵上限放寬50%

▲▼春節疏運，台鐵台北車站湧入返鄉人潮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵會員服務推2.0版，首波措施包括補差價換票機制及點數折抵上限調整。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵推出「會員服務優化2.0」措施，過往台鐵會員使用點數折抵購票後，若事後換票遇票價不同須退票再重購票，首波2.0優化新制則可直接補差價換票免退票，5月15日起上路；此外，點數折抵優惠上限也將從30%調高為50%，6月23日起實施。

為提升會員於使用點數折抵換票時的彈性與便利性，台鐵公司表示，將推出「會員服務優化2.0」首波措施，內容包括補差價換票機制及點數折抵上限調整，讓會員在旅程規劃上擁有更多彈性。其中，補差價換票機制將自114年5月15日正式實施，點數折抵優惠則將於6月23日擴大上路。

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台鐵公司說明，以往會員如使用點數折抵購票後需變更車票，若新舊票價不同，須先辦理退票再重新購票，流程繁瑣。新制上路後，僅需補足票價差額，即可升等搭乘更高等級列車，譬如升等體驗騰雲座艙等，但訖站須維持不變。

「會員服務優化2.0」首波措施也將放寬點數折抵上限，台鐵公司指出，6月23日起，會員於購買對號列車單張車票時，若於當日完成交易，即可享有點數折抵票價上限由原本30%調高至50%之優惠，讓累積的點數發揮更高效益，進一步提升搭乘誘因與回饋實用性。

台鐵提醒，為確保順利使用「會員優化2.0」服務，如使用「台鐵e訂通」APP，需先更新至2.1.17版本（含）以上，以利操作流程順暢無礙。

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