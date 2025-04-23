台鐵6／23調漲　新版自強號、莒光號、區間車票價一次看

▲台鐵6/23起調漲票價。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵票價30年來將首度平均調漲26.8%，6月23日上路。台鐵公司今（23日）公布自強號、莒光號和區間車新版票價梯形表，其中自強號台北至高雄站從843元漲到994元、台北到台中從375元漲到500元；區間車台北到基隆從41元漲到62元、台北到新竹從114元漲到163元。

行政院4月核定台鐵票價調整方案，調整後平均費率為每公里1.82元，相較於現行費率每公里1.42元，平均調幅約26.8%，凍漲30年的台鐵票價預計6月23日起正式調漲，旅客自5月26日起訂票採新票價計算。此外，台鐵6月23日也將同步調整電子票證可搭乘的里程，從70公里縮短至50公里。

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台鐵公司今在官網公布自強號、莒光號和區間車新版票價梯形表，其中自強號部分，台北至高雄站從843元漲到994元、台北到桃園從66元漲到99元、台北到新竹將從177元漲到253元、台北到台中從375元漲到500元、台北到台南738元漲到891元、台北至高雄站從843元漲到994元。

▲▼台鐵自強號和莒光號新票價表。（圖／翻攝台鐵公司官網）※點圖可放大

莒光號部分，台北到桃園自51元漲到76元、台北到新竹137元漲到195元、台北到台南則從569元漲到687元、台北到高雄自650元漲到767元。

區間車新票價表也公告，台北到基隆從41元漲到62元、台北到桃園42元漲到63元、台北到中壢自57元漲到99元、台北到新竹從114元漲到163元。

▲台鐵區間車新票價表。（圖／翻攝台鐵公司官網）※點圖可放大



不過通勤旅客若使用TPASS通勤月票，仍採原票價處理，漲幅由政府吸收，此外，台鐵也有常客優惠，最高回饋20%，配合TPASS2.0還可以有2%回饋，電子定期票最高也有56折。