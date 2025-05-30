8美籍大學生貢寮戲水「2人落海」　1男被沖到外海仍下落不明

記者郭世賢、趙蔡州／新北報導

新北市貢寮區30日下午發生一起遊客落海事件，8名美國紐澤西理工學院學生前往東興宮前海灘戲水，不料2人突然遭大浪捲入海中，其中一名美籍女子被熱心的衝浪遊客救起，另一名美籍男子目前為止都未尋獲，現場由貢寮、雙溪消防分隊人員持續搜救中。

▲8名美國紐澤西理工學院學生在貢寮海邊戲水，不料2人遭大浪捲入海中，目前仍有1男失聯。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲遭大浪捲走失聯的美籍男學生。（圖／記者郭世賢翻攝）

據悉，8名美國紐澤西理工學院學生30日在貢寮東興宮前海灘戲水，不料2人突然遭大浪捲入海中，其中1名美籍女子在距離沙灘右邊約一百公尺的消波塊附近由衝浪民眾救起，未受傷，另1名美籍男子由於遭大浪捲出外海，衝浪客與其他遊客沒辦法救助，趕緊報案。

警消表示，目前持續搜救中，海上有海巡署2艇在海上搜索、岸際由消防局及海巡人員分向尋找，另外空中有1台空勤直升機進行搜索。

外籍學生姓名名單如下：

1、Nico（男、19歲）

2、Yasmeen（女、22歲）

3、Carlos（男、19歲）

4、Hamza（男、20歲）

5、Stephanie（女、19歲）

6、Khoi（女、19歲）

7、Juliet（女、19歲）

8、失蹤者Derek （男、20歲）