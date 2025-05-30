男大生忘拔鑰匙機車被偷！警1小時逮竊嫌...他喊：借用一下

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區一名男大生，日前騎機車返回租屋處，將車停妥忘記拔取鑰匙就返家，隔天卻發現機車連同安全帽都不翼而飛，連忙前往警局報案，警方調閱監視器，赫然發現竊嫌騎車在三重地區遊蕩，立即前往埋伏，迅速在1小時內就逮捕偷車的嫌犯，男子卻辯稱「我只是借用啦！」

▲警方埋伏失竊機車旁，徐男現身騎車警員立即上前逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，男大生與女友19歲陳女同住在新莊建國一路一帶，平時2人交通工具則依賴陳女的機車，上週四（22日）晚間男大生騎車返回住處，將車停在騎樓後，卻忘記拔車鑰匙就離開現場，隔天（23日）早上男大生與陳女要出門上課，發現停在騎樓的機車不見，才想起鑰匙忘記拔，導致機車遭人竊取。

▲警方調閱監視器，發現徐男將車騎往三重地區。（圖／記者陸運陞翻攝）

男大生與女友立即前往警局報案，警方調查，34歲徐姓男子涉有重嫌，並且仍在使用出沒在三重中正北路，警方調閱監視器，發現徐男將車停在騎樓內，隨即在附近埋伏，徐男現身騎車時，警員立即上前壓制逮捕。徐男到案辯稱，要來找朋友沒交通工具，看到機車上有鑰匙，才會將車「借」走。讓偵辦警員啼笑皆非，詢後仍依竊盜罪移送新北地檢署偵辦。

▲徐男被逮辯稱只是借用找朋友。（圖／記者陸運陞翻攝）