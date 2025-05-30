看病後「撿到」皮夾盜刷35元買糖果　身分曝露後秒送警想裝傻

記者邱中岳／台北報導

北市台大醫院經常有許多人上門求診，但是卻經常發生民眾機車忘了拔鑰匙、拿皮夾，就有民眾將皮夾丟在機車上，被路過男子拿走，但是該名男子沒有直接交給派出所，而是拿信用卡盜刷35元糖果，後來還想繼續就被停卡，警方通知男子到案，男子獲悉還先將皮夾拿到其他派出所佯裝拾獲，企圖躲避相關責任。

警方調查，47歲的蔡姓男子，在4月份前往台大看醫生，但是發現1台機車駕駛將皮夾放在機車前座的置物空間，蔡姓男子順手將皮夾取走，並且拿著裡面的信用卡到超商買1包35元的糖果，後來被害人發現後立刻將信用卡辦理停卡並到中正一分局仁愛路派出所報案皮夾失竊。

▲蔡男拿走皮夾盜刷35元買糖果，接到警方通知後，將「皮夾當拾得物」裝傻。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調閱監視器鎖定蔡姓男子涉嫌重大，確認身分後通知蔡男到案說明，但是蔡在接獲警方通知後，先將皮夾送到萬華分局轄區的派出所，企圖規避責任，該派出所警員通知被害人找到皮夾，被害人立刻通知北市中正一分局仁愛路派出所，警員也將皮夾取回進行採證。

被害人指出，皮夾裡原本有4200元現金，但是後來被僅剩下1200元，蔡姓男子則辯稱不知情，對於刷卡買糖果則表示「誤刷」，警方訊後仍依照竊盜罪嫌將蔡姓男子函送地檢署偵辦。