20萬懸賞金要給了！雷虎失蹤無人艇尋獲　將與海巡署討論付款方式

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

雷虎科技雷虎科技一艘無人艇測試匿蹤功能時，27日於花蓮和平東方30浬海域失蹤，業者開出20萬元獎金希望漁民能幫忙尋找。海巡署今（30）日於新北市澳底漁港東方約1.6浬海域尋獲。對此，業者表示，這20萬元一定會給，後續會聯繫海巡署看用怎樣的方式支付。





▲業者指出懸賞的20萬一定會發。（圖／記者郭世賢翻攝）

雷虎科技28日在臉書發文指出，27日海象不好導致大型遙控無人船在海上失聯，研判位置位於龜山島以東往北附近海域，如有漁友發現船舶以致尋獲者，將給予10萬元紅包以茲感謝，之後雷虎又於29日將賞金改為20萬元。

▲海巡尋獲雷虎科技的失聯無人艇。（圖／記者郭世賢翻攝）

今（30）日上午11時許，海巡署第二巡防區指揮部小香蘭雷達於新北市澳底漁港東方約1.6浬海域，發現一可疑混合雷達目標，經守望哨與巡防艇接近辨識後，確認該目標為雷虎科技股份有限公司於5月27日在花蓮和平東方30浬海域執行海上測試期間失聯之無人船。經聯繫該公司確認，將派遣作業船舶前往現場進行拖帶回收作業。

據了解，無人艇是海巡守望哨發現的，隨後請漁船去拖回來，海巡依規定不能受領20萬，除非業者用捐贈的方式捐給海巡單位。對此，業者指出，已經說了懸賞20萬且編列預算，這筆款項就一定會給，至於要怎麼將這筆錢給海巡署或是漁船，根據公司的作業程序，後續會聯繫海巡署進行商討。