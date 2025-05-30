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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營發動罷免綠委涉偽造文書　多位受害者集體控告國民黨求償

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對罷免綠委林俊憲、王定宇多起涉及死亡連署、偽造文書案，台南地檢署昨日正式起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，另有37名國民黨工及親友因坦承犯行緩起訴。而王定宇偕律師江信賢發起「刑事究責、民事求償」行動，目前已累積60位被偽造的受害民眾要向罷免連署領銜人和國民黨主要被告提告求償，總共求償金額超過百萬。

台南地檢署8日起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等人，為募集罷免綠委林俊憲、王定宇連署書，在10天內狂抄黨員名冊，還有黨工為了完成個人配額，還以每份3元代價請黨工代抄，各3000份連署中，偽造份數分別有1934份、1679份，南檢先依偽造文書等罪起訴莊等11人，至於其他37名協助抄寫的黨工、親友，因坦承犯行，都處分緩起訴。

王定宇表示，要在端午前夕公布「普發現金」第一批，48位台南黨部國民黨工涉及偽造文書、死亡連署、傷害個資集體犯罪，起訴書中多數人已經認罪、罪證確鑿，在哪裡犯罪、如何偽造、怎麼發錢的都清清楚楚，台南黨部副主委傳訊息要求黨工現在抄還來的及等等，是嚴重政治醜聞。

王定宇透露，起訴書80多頁，還有所有被偽造個資的台南市民姓名、所在區域，可辨識的超過1600份，這些民眾個資受損，經過去識別化讓民眾認領，兩個服務處湧入近五百通電話查詢，每一件都會代為求償，律師成本由辦公室吸收，賠償金額都交由受害民眾，到服務處登記第一批要提起告訴的超過50位、求償金額超過百萬。

王定宇說，待律師進一步閱卷，律師團將接受委託、協助受害人對涉案的罷免連署領銜人胡永融與國民黨南市黨部副主委莊占魁等國民黨工提出民事賠償之訴。

律師江信賢表示，除刑事訴究外，個資遭侵犯時，可對加害者求償每一個人、每一事件五百元以上兩萬元以下的金額，待進一步閱卷比對後，將全力協助為受害市民討回公道。
 

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