監院濫用公務車看牙接狗　吳思瑤遺憾：監院應當是公務體系表率

▲監察院秘書長李俊俋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

監察院秘書長李俊俋遭狗仔爆料，疑似以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，涉濫用行政資源，李俊俋為此致歉並自請處分；國民黨議員張斯綱昨也踢爆，監委蘇麗瓊疑似也用公務車處理私事，到某牙醫診所看診。對此，綠委吳思瑤今（29日）受訪時坦言，監察院平常都是監督別人、整飭官箴，應當做為所有公務體系的表率，這段時間的風波造成社會觀感不佳，令人遺憾，監察院應拿出更好的改革方案、杜絕負面觀感。

對於近日監察院公務車紛擾，李鴻鈞昨表示，下周一(6/2)起，停止全體委職員工以個人身分使用公務車，迄明年7月31日本屆任期屆滿為止。近日媒體報載事項，立即啟動調查，以釐清事實真相。

對此，吳思瑤表示，一連串風波嚴重打擊監察院公信力跟形象，李鴻鈞已出面向社會表達監察院會嚴格檢視、做一些禁止規範；監察院平常都是監督別人、整飭官箴，應當做為所有公務體系的表率。這段時間的風波造成社會觀感不佳，令人遺憾，該檢討就檢討，監察院一定要拿出更好的正面表率給全體民眾。

司法法制委員會下周一將邀李俊俋列席專題報告並備質詢，對此，吳思瑤表示，民進黨團尊重召委吳宗憲安排，是否有何政治操作的可能性，屆時詢答就可以看得到，在野黨立委當然會就此議題來加以發揮，但站在立委監督的職權上，黨團都尊重。

吳思瑤強調，監察院應拿出更好的改革方案、杜絕負面觀感，站在監督的角度，樂見朝野對於監察院各機關，該符合國家法規、進行革新等，不分黨派一起嚴格檢視。