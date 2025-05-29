幕後／陸控台灣駭攻廣州公司背後不單純　假旗行動塑造攻台名目

▲駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）



政治中心／台北報導

中共官媒近日報導指稱，台灣的駭客組織攻擊廣州一間科技公司。對此，一位國安官員受訪表示，這是中共在進行的紅色恐怖、對內心戰，來製造仇台，並採取「假旗行動」，進而達到跨境鎮壓、司法心戰的目的。

根據中國大陸官媒新華社報導，廣州市公安局天河區分局日前發布警情通報，指稱廣州一間科技公司遭到境外駭客組織的網路攻擊：經調查，該駭客組織針對10多個省分、1000多個涉及軍工、能源、水電、交通、政府等的重要網路系統，搜集相關系統基礎訊息和技術情報，並透過大範圍發送釣魚郵件、自製簡易木馬程式等手法，實施網路攻擊。

對此，我國安局接受媒體訪問時表示，中共去年（2024）對我政府服務網日均侵擾攻擊次數達240萬次；今年中共對我網駭仍以政府機關為主要目標（佔84%），惟能源及國防供應鏈部門遭網駭次數較去年同期大幅攀升，分別增加10倍及2.3倍。

我國安局強調，中共對外各種網駭行為，已引發國際社會關注，成為全球資安威脅來源。中共為轉移焦點，不排除藉由操作不實資安訊息，混淆外界視聽，藉以掩飾相關網駭行為。

對於中共所釋放的訊息，一位國安官員受訪時分析，這是製造「紅色恐怖」，進行「對內心戰」。他說，中國國家主席習近平在國內沒有人可以威脅他，沒有真正軍事上的敵人，政治上也沒有人可以挑戰他，已經清洗的差不多了，但他持續塑造恐怖氣氛是有原因的。

該位國安官員表示，中共指控台灣駭客攻擊這件事，其實是很小的事，但他們設計的劇本是「廣州一家科技公司，被台灣的民進黨駭客攻擊」。他說，台灣每天被中共駭客攻擊不知道多少次，也沒有搞這麼大的故事去講，假設攻擊老共這一家科技公司是真的，有需要把這件事捧到社群媒體熱搜第一，而且在榜14小時，有破一億的瀏覽量，這不覺得很奇怪嗎？這間公司是有多了不起？

「這是有目的的！」國安官員分析，這是中國對內持續塑造「紅色恐怖」的對內心戰，建立「仇台」，接下來就是進行「假旗行動」，塑造攻擊台灣的名目。

國安官員表示，幾位澳洲的專家看法是這樣，習近平內部沒有敵人，要建立恐怖的模型是來自於史達林，過去史達林掌權時，自己已經沒有敵人，但要虐待自己的人民到草木皆兵的程度。

▲網路駭客。（示意圖／pakutaso）



這位官員舉實例表示，社群帳號「九江網警」分享了國家安全部發的文章，點出國家境內的敵人有哪些，包括「不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客」，他們直接說這些人是敵人、是間諜。

國安官員表示，台灣政府是把嫁來台灣，主張武統台灣的陸配取消居留，但中共是把上述這些人都說成是間諜，「世界上哪個國家，會因為你用觀光簽證，但你沒有去觀光就說你是間諜的」？

他也點出一個社群帳號「小凡好攝」。他說，這個帳號也已經被認定是中共的協力帳號，該帳號在處理駭客事件時寫道「台獨不死，國家難安」，這是在內部塑造紅色恐怖後，直接點名民進黨駭客，但是為何駭客要跟台獨扯上關係？

國安人士說，台獨是政治標籤，製造仇台情緒，樹立名目之後，再來是要對台灣做一些事情。他說，後面可以看到社群帳號「C科技」、「琦文先生」都寫道，台灣駭客網路攻擊「遲早算帳」、「五桶吧（武統）」，這正是進行所謂的假旗行動。

因此，國安官員表示，這不是單純的駭客事件，而是長期進行「跨境鎮壓」，來做「司法心戰」。他指出，29日上午，國台辦公開談及廣州科技公司被駭客攻擊，直接說出公安機關要通緝相關人員。

他說，這是先以莫須有的方式說一家公司被迫害，然後再來指控這些是民進黨駭客，甚至民進黨間諜，再來是舉報台獨，要用司法手段來通報，這劇本是安排出來的。

這位官員說，這個手法在香港已經被使用，香港人民現在面對媒體採訪時，被問及國安法的看法時，看到鏡頭都跟看到鬼一樣。他說，這是完成紅色恐怖、心戰仇恨、假旗行動後，進行跨境鎮壓，這個CP值很高，這就是老共要的，已經發生在香港的，現在想要把模式轉移到台灣身上。