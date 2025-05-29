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快訊／涉幽靈連署！北檢約談「罷吳四騎士」等6人均請回

▲▼ 北檢今日下午傳喚「罷吳四騎士」中的陳冠安（右）、 滿志剛（左） 。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢今日下午傳喚「罷吳四騎士」中的陳冠安（右）、 滿志剛（左） 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、閔文昱／綜合報導

民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷免案出現「幽靈連署」情況，國民黨台北市議員張斯綱今（29日）遭約談，於中午左右被移送台北地檢署，經檢察官複訊後請回。北檢下午再約談滿志剛、陳冠安、劉思呤、林叡、賴苡任及領銜人李孝亮等6人到案說明，據悉稍早皆已完成訊問並請回。

本案源自2021年萊豬爭議引爆的罷免行動，當時國民黨青年軍號召罷免多位綠營立委，雖僅台中立委陳柏惟遭成功罷免，但吳思瑤也成為罷免對象之一。檢方查出部分連署書疑似偽造，甚至出現已故民眾「幽靈連署」情況，北檢4月與5月間展開3波搜索與約談，目前已有台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿與總幹事姚富文3人遭羈押。

檢調比對相關資料發現，部分疑似偽造的個資來源，可能與張斯綱4年前參與的罷免行動有關，因此上午也傳喚張到案說明，訊後諭知請回。據了解，部分黨工與志工已坦承協助謄寫連署書，專案小組目前正透過筆跡鑑定與資料交叉比對，進一步追查幕後主導者及造假流程。

雖然今日傳喚的7人最終全數獲請回，但檢方強調，全案仍在偵辦階段，會持續釐清相關連署是否涉及不法，並追查背後是否有系統性操作。

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