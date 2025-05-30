收陸資辦「赴中旅行團」換選票！藍營女黨員涉反滲透法遭判4年

▲林雪峰遭爆接受中共台辦招待，法院認定干預大選判刑4年。（圖／翻攝自Facebook／林雪峰-讓嘉幸福快樂又成功）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義地方法院近日判決指出，國民黨黨員林雪峰於2023年間涉嫌接受中國浙江省台州市台辦資助，組織多梯次嘉義地區村里長赴陸旅遊，並於行程中宣揚支持國民黨總統候選人侯友宜的言論，企圖影響總統選舉結果。法院依反滲透法及總統副總統選舉罷免法，判處林雪峰有期徒刑4年、褫奪公權3年，全案仍可上訴。

檢方指出，55歲的林雪峰自2023年8月至11月，分別招攬多名嘉義村里長或政治立場傾向國民黨的民眾赴中國旅遊，行程為期6天5夜。團員僅需負擔1萬6000元至1萬8000元不等的費用，其餘食宿交通等則由台州市台辦「落地招待」。行程中，林雪峰與台辦官員在餐敘場合宣傳「兩岸一家親」與「支持特定候選人才能促進兩岸交流」等語，並公開表態支持侯友宜。

對於檢方指控，林雪峰始終否認犯行，強調兩岸交流並不違法，團員也有自費部分，與總統、副總統選舉無關。她並辯稱中共為「友好勢力」，並無證據顯示其受對岸指示從事賄選行為，痛批「欲加之罪，何患無詞」，並表示將提起上訴。

不過法院不採信林的說法，審理時調閱手機對話紀錄、合照、餐敘畫面及證人證詞等，認定該旅遊團已超出社會所容許的正常交流範圍，且旅遊中進行與選舉有關的政治宣傳，形成不正利益的交付，足以影響投票意向。

嘉義地方法院指出，中共長期對台採取統戰與滲透策略，已被認定為反滲透法中的「境外敵對勢力」，林雪峰明知而仍接受委託與資助，協助宣傳特定候選人，嚴重妨害選舉公平與國家安全，構成反滲透法及選罷法相關罪行。綜合考量林雪峰組織旅遊的規模、資助內容與對選舉可能造成的影響，法院最終判處其4年徒刑與褫奪公權3年。