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遭北檢列被告約談　張斯綱發4聲明：並無涉任何偽造文書、選罷法案件

▲台北市議員張斯綱。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市議員張斯綱。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷免案出現「幽靈連署」情況，國民黨台北市議員張斯綱今（29日）遭約談，於中午左右被移送台北地檢署，經檢察官複訊後請回。張斯綱隨即也發表4點聲明強調，本人並無涉任何偽造文書、選罷法案件，今日無保請回，雖然罷瑤過程顛顛簸簸，本人堅信司法自有公正，捍衛作為一個公民應有的權利，絕不因而退縮。

台北地檢署根據中選會告發移送內容，懷疑國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，合計有數百分民眾連署有遭偽造。

檢調根據相關筆跡鑑定持續約談相關黨工、志工，有人到案後坦承協助抄寫謄錄，專案小組為追查這些幽靈名單來源，進一步比對發現，其中部分連署書上的個資，與當年張斯綱參與的罷萊豬立委案相符，為了釐清真相，因此約談張斯綱先到調查局製作筆錄後，近中午時間移送北檢接受檢察官複訊，檢方訊後諭知張斯綱請回。張斯綱受訪則表示，此次被約談的身份，是因「個資部分」被列為被告。

稍早，張斯綱也發出4點聲明，針對今日北檢偵辦罷免雙吳連署案，調查局北市調處依北檢指揮傳喚本人說明案情乙事，特此說明如下。

張斯綱表示，第一，本人並無涉任何偽造文書、選罷法案件，今日無保請回。

張斯綱指出，第二，本人於接獲通知時，並不知曉具體被傳喚身份，經電詢確認後，知為「協助瞭解案情」。本人尊重檢調之偵查職權，並全力配合調查，於司法程序中據理力爭，澄清事實，釐清真相。

張斯綱說，第三，本人身為民意代表，基於政黨立場與公共職責，全力協助民間團體推動罷免行動，屬於民主機制下之正當政治參與，相關案情細節基於偵查不公開原則，茲不詳述。

張斯綱強調，第四，雖然罷瑤過程顛顛簸簸，本人堅信司法自有公正，捍衛作為一個公民應有的權利，絕不因而退縮。

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