新北六水治理見成效！宋德仁領軍整治河川　打造水環境新典範

▲板橋湳仔溝於大觀橋河段打造蜿蜒河道，營造自然景觀，成功翻轉髒臭惡名。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府昨（28日）上午於市政會議進行專題簡報，由水利局長宋德仁主講「城市的改變，從溪邊的微笑開始」，說明自市長侯友宜上任以來，水利局積極推動「六水治理策略」，包含水安全、水清淨、水育樂、水滲透、水生態及水文化，並透過跨局處合作，實際解決各地溪流問題，讓都市河川重新煥發生機。

宋德仁指出，市府透過高層級的「流域治理平台」，匯集超過20個局處的力量，從污水截流、污水接管、清水引入到自然工法復育，逐步讓河川恢復生命力。以板橋湳仔溝為例，藉由加速接管與建置礫間處理設施，再搭配植生與固床工法，美化景觀同時改善水質，目前已有多達298種物種重現，讓「母親之河」重獲新生。

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▲由水利局長宋德仁主講「城市的改變，從溪邊的微笑開始」。



市長侯友宜聽取簡報後表示，城市進步不應只看高樓與道路，而是走在溪邊不需掩鼻、可與自然互動的幸福感。他強調，市府團隊正以實際行動，一條條溪流改造完成，讓民眾親眼見證人與河川關係的重建。

簡報中也點名多項整治成果。曾被列為「四大黑龍江」之一的蘆洲鴨母港溝，透過底泥清理、渠底固化及SBR清水注入，不僅白鷺重返，也讓「鷺洲」的生態意象真實呈現。中永和地區的瓦磘溝長年惡臭，透過接管與清水導入，加上環保局查緝違規排放，短短兩年內讓惡臭消失，並復育出超過115種生物，包括象徵水質改善的翠鳥。

▲中和藤寮坑溝是全台第一個把三面光水泥溝渠改造成都市近自然河川的案例。

而中和藤寮坑溝則是全台首見將三面光水泥溝渠轉為近自然河川的典範，目前已有91種物種棲息，成為學校與社區環境教育的重要據點。泰山大窠坑溪則透過曝氣與丁壩營造方式，打造多元水域景觀，並以棧道、公園步道串聯居民生活圈，成功榮獲全國水環境大賞。

除了市區溪流整治外，新北市也重建碧潭堰並設置132公尺長的魚道，打通中斷46年的新店溪生態廊道，成功讓36種原生魚類逆流而上，為整體生態復育邁出關鍵一步，未來更將打造無圍牆的水漾博物館，結合「水漾學堂」推動全民生態教育。

宋德仁補充，未來整治腳步仍將持續，像是蘆洲水湳溝、新莊潭底溝、土城與板橋的公館溝，以及貴子坑溪等多處，也都展開水質改善與河廊營造工程。他也表示，市府將積極參與國際交流，將新北的成功經驗推向國際舞台，並吸收世界先進理念，朝向打造城市與河川共融的「共同客廳」，實現「安居樂水」的永續願景。

▲水利局長宋德仁提到藉由與新加坡國際論壇雙向交流，把新北的整治經驗放到國際舞台。

▲中永和瓦磘溝30多年無法解決髒臭沉痾，2年內完成不發臭的目標，呈現綠意盎然的河道美景。

▲泰山大窠坑溪河道旁的鋼構棧道與公園步道串連，讓這裡成為居民的休憩天堂。