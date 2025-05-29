剴剴案訪視紀錄不實？　蔣萬安：該怎麼罰就怎麼罰

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

北市男童剴剴在出養期間遭保母虐待致死案，監察院今（29日）公布調查報告，暴露衛生福利部、新北市政府及台北市政府處理缺失，認為劉姓保母未按時寫寶寶日誌，但文山居托中心訪視員卻紀錄劉「每日填寫」。對此，台北市長蔣萬安說，目前已移請檢方調查，若確實有偽造文書嫌疑將從嚴處理，「該怎麼罰就怎麼罰」。

監察院指出，劉姓保母收托剴剴後，兒盟社工2023年9月25日訪視剴剴拍攝照片，額頭已有明顯大塊瘀傷，但文山居託中心隔日訪視，卻無相關記載。且根據北檢起訴書，劉女針對剴剴無填寫任何寶寶日誌或紀錄，居托中心訪視紀錄卻稱每日填寫，存在瑕疵。

北市議員鍾佩玲今質詢時問及此事，監察院報告出來前北市府是否知情？有無涉及偽造文書、是否要咎責？社會局長姚淑文說，有關於寶寶日誌的部分，之前也先做確定，他們所認定的寶寶日誌不是用一般的格式，而是用Line做傳遞。這當時陳述的內容，之盾這點社會局也認為是不是有偽造文書的概念，也移請檢調查察。

蔣萬安也說，如果檢調確實查出沒有寫日誌但是訪視員認為有寫，就會有偽造文書的嫌疑，「會依照調查結果處理，該怎麼裁罰，就怎麼裁罰」。鍾佩玲呼籲，希望在這件事情上態度強硬一點，畢竟牽涉到孩子的安全、未來，從嚴規範，相信所有人都沒有意見。