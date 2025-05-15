北韓女兵「被拖進豬舍性侵」！長官入軍營如選妃　難逃狼爪

▲脫北女軍官證實，北韓軍隊內的性侵問題十分嚴重。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓女性士兵遭遇性暴力的事件頻傳，真實慘況也屢屢被外界揭露。一名脫北的女軍官就直言，曾有女兵在豬舍被性侵，而她想幫對方申訴時，卻遭其他長官吃案。因此女性即使被害也無處申訴，只能看加害者臉色行事，明明是軍人，卻必須接受軍中上級的「選妃」文化。

根據《每日北韓》報導，南韓統一研究院針對北韓軍中女性性暴力議題發布報告「北韓居民的軍隊生活」，其中採訪到一名脫北的前中隊長A女士。她指出，北韓軍中性侵普遍，男性長官濫用權力，因此女性就算遇害，也無法申訴。她直言，在軍中被上級召喚時，根本不可能拒絕。

她描述，北韓軍中有著嚴格封閉的階級制度，因此上對下的性侵行為屢見不鮮，若女性不從，往往會面臨更多打壓和懲罰。她回憶自己部隊內就曾有連隊長公然在營內走動，物色下手目標，並隨意叫女兵單獨進入自己的房間，接著便開始猥褻騷擾。

A女士在報告中提到，自己也曾差點被長官性侵，當她強烈拒絕後，卻被公然羞辱與言語霸凌，甚至在沒有犯錯的情況下，仍被長官當眾訓斥，讓她「痛苦到想死」。為了保命，即使身為被害人，她還必須主動送香菸討好長官，只因為深知自己已經被盯上，因此只能用這種方式安撫對方情緒。

她坦言，儘管她最終逃過一劫，但其他女性就沒有那麼幸運，她在擔任中隊長時，一名擔任副小隊長的女性部下在豬舍遭到性侵。當時她曾向政治指導員求助，但對方卻只冷冷回應，「裝作不知道就好，我們也無能為力。」讓她無法將下屬遭到性侵的事實往上通報。

不僅如此，有些女兵甚至會把性侵當作「仕途機會」，默默忍受還自我合理化。因為只要服從幹部，一旦懷孕便會被安排墮胎、優先入黨，還有機會獲得大學推薦，部分人甚至覺得「其實也不是全然壞事」。報告指出，這種被動的自我合理化是受害者為了求生，不得不將痛苦合理化的行為，並藉此麻痺自己。

該份報告強調，北韓軍中的性暴力問題早已超出軍紀或倫理層面，而是反映出整個體制的結構性人權侵害。若持續放任，只會逼迫更多受害者選擇沉默，也會導致整個社會對基本人權的感知日漸麻痺，最終讓痛苦與壓迫持續擴大。

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