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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨辦女性政治培力營　邀罷團、公民倡議、政治實務女講者

▲▼民進黨舉辦女性政治培力營。（圖／民進黨提供）

▲民進黨舉辦女性政治培力營。（圖／民進黨提供）

政治中心／台北報導

民主進步黨性別平等事務部26日舉辦「妳，就是未來」：民主x女聲 政治影響培力營記者會，宣布第二屆營隊於7月5日至6日在桃園登場。本次營隊聚焦「實戰演練」、「典範沙龍」、「國際交流」三大主軸，廣邀在罷免運動、公民倡議與政治實務中展現影響力的年輕女性講者，啟發更多女性參與公共事務。

民進黨性平部主任李晏榕表示，今年營隊主題為「年輕女性的政治影響力」，延續去年全女性參與的溫暖、安全空間，許多學員在營隊中自由發言、彼此扶持，並建立起深厚連結。

李晏榕強調，今年特別聚焦女性在社會運動、政治參與、國際事務中的角色，從大罷免運動中出現的年輕女性參與為起點，期待透過實務經驗交流與國際視野分享，讓參與者找到屬於自己的聲音與力量。

嘉義市議員顏翎熹表示，自己長期倡議性專區政策、關注性別平權，且非政治世家的背景，強調女性不需背景或完美條件就能參與政治，也點明政策辯證不該是精英壟斷，更不該避談現實。她認為，這個營隊讓更多女性透過自我認同與公共討論，理解參與本身就是改變的開始。

▼民進黨舉辦女性政治培力營，嘉義市議員顏翎熹參與宣傳記者會。（圖／民進黨提供）

▲▼民進黨舉辦女性政治培力營。（圖／民進黨提供）

山除薇害發言人阿美分享自己從國小就遭遇性騷擾的經歷，並指出多年來努力推動性別平等教育的制度改革。阿美表示，台灣的性平制度還有很多進步空間，女性的第一人稱視角與受害經驗，是推動制度變革不可或缺的力量。阿美也提到，在罷免行動中成為焦點人物後，仍面臨政治領域中的性別不平等，期待在營隊中進一步與學員分享她的經驗與行動。

音樂創作人楊舒雅指出，女性早已是公民倡議的重要基石，在罷免行動中，超過六成志工是女性，卻時常成為性騷擾與暴力對象。

楊舒雅坦言，曾在街頭宣講時遭男性攻擊，部分男性只挑女性講者騷擾，而女性參政的困境，往往藏在日常的羞辱與不被尊重中。楊舒雅也呼籲，政治不該是陽剛壟斷的場域，女性需要自由、安全發聲的空間，也需要更多政治參與的機會，這正是這個營隊存在的價值。

最後，李晏榕強調，本次營隊將招收60位年齡介於20至35歲的年輕女性參加，報名於今（26）日中午開放，截止至6月9日，歡迎對公共事務與政治參與有興趣的女性踴躍報名。最新消息請持續關注民進黨性平部臉書與IG社群平台，一起為民主與性平努力。

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政治女性培力營民進黨性平

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