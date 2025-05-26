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台南小姐遭性侵！經理要她吞了　惡客竟再點她檯

▲▼酒店，派對，喝酒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲舞廳示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名李姓男子，誘騙舞廳小姐小美（化名）到車上並性侵得逞，事後刻意點小美檯。此外，舞廳經理甚至想壓下此事，讓小美決定提告。台南地院依妨害性自主，判李男5年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，李男與小美原為舞廳小姐與客人的關係。2022年8月7日清晨6時許，小美於台南市某舞廳下班後，準備向李男索取積欠的檯費1300元。李男表示願意支付，但要求載她回家。小美拒絕，但李男強行將喝醉的她拉上車，並鎖上車門，駕駛車輛前往汽車旅館。

小美在車上酒醉且力氣不支，多次要求下車未果。李男在汽車旅館因客滿未能入住，改將車輛開至小美住家附近的公園停放。隨後，李男在車內後座以強暴手段壓制小美，並脫去她的洋裝，對其進行性侵。整個過程中，小美不斷掙扎並表達拒絕，但李男不予理會，最終得逞。

案發後，小美未立即報警，直至2022年8月22日才至醫院驗傷並提告。她表示，事發當天因害怕且不知如何應對，舞廳主管也曾施壓要求息事寧人，並擔心報案後影響工作環境，「上班的小姐難免會遇到一些事情，且被告為常客，如妳提告，以後妳上班會被指指點點、很難工作」。

然而，李男在案發後不僅未道歉，還透過朋友向小美施壓，要求她撤回控訴，甚至在舞廳公開談論事件，進一步造成小美心理上的二次傷害。

奇美醫院的驗傷結果顯示，小美受有左右腳踝扭傷、右膝鈍傷、左右手腕扭傷及右手腕擦傷等傷勢。她在事後情緒激動，並因事件導致憂鬱症病情加重。

台南地方法院審理後，認定李男的行為符合刑法第221條強制性交罪之構成要件。儘管李男始終否認犯行，並試圖歸責於小美，但法院綜合小美的陳述、友人證詞、LINE對話紀錄及醫院驗傷結果，認定事件真實且李男罪責明確。

法官表示，李男為滿足私慾，不顧小美的拒絕，以暴力手段剝奪其行動自由並進行性侵，嚴重侵犯女性的身體自主權及性自主決定權，造成受害人身心俱疲。且犯後態度惡劣，未賠償受害人損害，未見悔意，故判處有期徒刑5年，全案仍可上訴。

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