鯤鵬會不甩警告續投統戰營隊廣告　陸委會：網站、臉書已無法使用

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

經濟民主連合智庫日前踢爆「中華鯤鵬會」涉入大學宣傳統戰營隊，相關單位介入了解後，近期再被揭露不甩政府警告，持續投放廣告招攬學生赴中參加統戰營隊。對此，陸委會今（29日）在院會後記者會表示，目前鯤鵬會的網站跟臉書已經沒辦法使用，但相關單位還是會繼續做往下處理。

行政院發言人李慧芝說，卓院長多次說過，關於兩岸交流是須要健康有序、須要去政治化去風險化，不應該有政治目的。教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟說，針對鯤鵬會租借校園場地進入校園辦理相關活動說明會部分，已經函請相關學校進一步釐清，教育部會進一步做查處。

李毓娟說，有提醒學校，在進行相關教育活動，應該要秉持健康有序、對等尊嚴的原則進行，不應該涉有政治目的，如果發現有這樣涉有統戰疑慮，應該要提醒學生避免參與，也要主動停止協助宣傳或主動撤除相關訊息。教育部會等學校釐清相關的情況，函報本部之後再跟陸委會共同研商相關罰則。

另外，陸委會文教處副處長陳威豪說，在接獲相關資訊後，立刻請主管機關教育部了解處理，後續有收到相關資訊也會提供教育部會同處理。還是重申，兩岸交流必須健康有序，不希望這種青年活動有夾雜到政治性或統戰性活動安排，陸委會與教育部也不斷透過各種管道與各級學校師生提醒，赴陸交流應該要注意的風險，尤其是有統戰、政治性活動安排，一定要提高警覺避免參加。

媒體追問，目前的查處進度？陳威豪說，有關青年被邀請到大陸做一些統戰活動的問題，政府非常重視，「就個案部分目前會同教育部就相關資訊做進一步處理，網站跟臉書已經沒辦法使用，但相關單位還是會繼續做往下處理」。

陳威豪強調，最重要的是，要建立師生對統戰活動的心防，整體面部分會從中國大陸識讀建立，讓學生去交流活動前能評估有無涉及統戰問題、風險，這是正本清源的方式。