新冠疫情恐燒到8月、170萬人染疫　卓榮泰指示強化醫療物資整備

▲衛福部疾管署副署長羅一鈞出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情再起，據統計上周就醫人數已突破4.1萬人次。疾管署推估，從5月底至8月初，2個月時間內總就醫人次恐達到170萬。衛福部今（29日）在院會報告「新冠疫情現況及因應作為」，院長卓榮泰請衛福部加強輔導分級醫療制度，盤點快篩試劑需求、適時增補相關藥物，並加強宣導國人完成疫苗接種。

衛福部說明，新冠病毒變異快速，目前新的變異株有較高的傳播力及免疫逃脫能力；另距前次疫情高峰至今已近1年，當時民眾因自然感染產生的免疫保護力也已衰退，均導致近期疫情快速上升。

因應此波疫情，衛福部已儲備足夠疫苗和抗病毒藥物，並協調業者增加家用新冠快篩試劑產能；此外持續每日監測急重症醫療量能，並請醫院落實院內調床機制及急重症轉診分流，防疫量能充裕，請民眾安心。

卓榮泰說，依衛福部報告，近期新冠疫情有上升趨勢，請衛福部確實掌握醫療院所門診、急診以及住院病床等醫療服務量能，加強輔導分級醫療制度，確保有需要的民眾都可以得到妥適的醫療照顧。

卓榮泰也請衛福部依照疫情發展趨勢，評估快篩試劑的最大需求量，協調業者調整產能，並同時佈建足夠數量、便利可進的通路，以因應民眾及醫療院所使用試劑的需求。

▲新冠疫情升高，衛福部向行政院會報告防疫量能整備情形。（圖／行政院提供）

此外，卓榮泰也請衛福部加強宣導，年滿6個月以上且未接種疫苗的國人、符合第二劑接種條件的高風險族群，儘速完成接種，並持續盤點監控抗病毒藥物的儲備量及配置點，視安全庫存量評估增控藥物並隨時補充，守護國人的生命健康。

由於本週將開始端午節連假，卓榮泰說，預計很多國人會趁連假期間結伴出遊或返鄉團聚，請衛福部加強宣導民眾落實個人防疫，保持勤洗手、遵守咳嗽對應禮節，也建議在醫院診所或長照機構、大眾運輸工具，還有人潮聚集所在處都能佩戴口罩，且若身體有異狀的話，除了佩戴口罩外也應該儘速篩檢就醫，降低群體感染風險。

衛福部呼籲，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，民眾不可掉以輕心，符合接種資格者儘速接種新冠疫苗，並做好自我防護，進入醫療機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所，建議自主戴口罩，保障自身健康。

另提醒，如有出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議先戴口罩就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

▲衛福部次長周志浩出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）