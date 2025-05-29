價值千元「學習券」2萬張免費送　明天起2步驟登記抽獎

▲教育部推出「發放終身學習票券」等3項新興終身教育措施，包括2萬張價值一千元的終身學習券。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣在今年步入超高齡社會。為激發國人終身學習動機，教育部今（29日）宣布推出三大新措施，包括發送2萬張「終身學習券」與3千張「5館通行票」，凡是6歲以上國人，明天起到6月18日上「終身學習票券系統」，完成會員註冊及身分驗證後，即可登記抽獎，預計6月19日公布。

教育部今天舉辦「我們的終身學習大事」記者會，邀請地方政府、社區大學、樂齡大學及部屬5間社教館所等代表，並宣布推出「推動第三人生大學、發放終身學習票券、建置終身學習資源平台」等3項新興終身教育措施，希望滿足國人在人生不同階段的學習需求。

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針對3項新興教育措施，終身教育司長梁學政表示，114學年正式啟動「第三人生大學試辦計畫」，強調以「人生100素養」為核心，設計多元彈性並兼顧實用性與時代趨勢的學分學程，中高齡者不僅能培養實用新技能，更有機會持續進修取得學士學位。

114學年已核定38校開設103個學分學程專班，涵蓋全人健康、生涯轉型、社會連結等三大模組。其中，社會科學、商業及法律領域開辦26學程，服務、醫藥衛生及社福領域開設更達47學程，提供中高齡者結構化、循序進修的終身學習新模式。

在發放終身學習票券部分，梁學政指出，為激發國人終身學習動機，培養終身學習習慣及行動，今年發放2萬張「終身學習券」與3千張「5館通行票」等2種電子票券。凡是年滿6歲（含）以上具中華民國國籍且有國民身分證統一編號的國人，明天起到6月18日上「終身學習票券系統」，完成會員註冊及身分驗證後，即可登記抽取前開票券，領券者名單預計6月19日公布在教育部網站及票券系統。

梁學政補充說明，每1張終身學習券抵免社區大學課程學分費或是樂齡大學學費為新臺幣1千元，所以今年預算至少2千萬，希望明年經費可以倍增，而獲得終身學習券者，在票券使用期間可現場報名參加社區大學114年秋季班課程，或是年滿55歲以上者可參加樂齡大學114學年度課程。

至於獲得5館通行票者，梁學政表示，從114年7月1日起至115年6月30日止，不限次數免費進入教育部所屬5間社教館所參觀常設展，包含科教館、科博館、科工館、海科館及海生館，但不含特展。

梁學政指出，為提供國人多元終身學習資源及資訊，教育部特別建置「終身學習資源平台」，內容主要包含第三人生大學、終身學習票券及終身學習驛站等3部分。

在「終身學習驛站」部分，特別整合教育部及所屬社教機構的學習網站或主題網站，分為博識玩家、樂活樂學、親子資源等主題，滿足國人在知識探索、興趣培養及心靈提升等不同階段的學習需求。

教育部次長張廖萬堅指出，台灣在2025年已步入超高齡社會，在少子女化及高齡化的人口結構下，對於社會人力資源、產業發展、醫療照顧及社會福利等面向，都帶來挑戰與轉型，教育部希望「提供中高齡者多元學習機會與管道」、「精進終身學習機構服務品質」與「打造全齡友善終身學習環境」，是未來推動終身教育的重要課題。