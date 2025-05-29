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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院刪地方補助！蔣市府今提訴願　藍北市黨團籲：綠縣市一起站出來

▲▼台北市議會國民黨團「刪地方救命錢。支持市府提告」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市議會國民黨團「刪地方救命錢。支持市府提告」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

行政院統刪今年對地方的一般性補助款25%，引發地方政府不滿，國民黨的雙北、宜花4縣市議會今（29日）連線召開記者會，聲援各地縣市政府「硬起來」，北市府下午也將赴行政院提訴願，要求中央回補被剋扣的補助。台北市議會國民黨團29日召開記者會，喊話「窮不能窮學生、苦不能苦孩子」，呼籲綠營執政縣市也一同站出來捍衛人民權益。

面對立院刪減總預算，導致行政院統刪中央對地方的一般性補助款，國民黨立委吳宗憲建議各縣市政府可採取訴訟，請求中央政府履行「法定給付義務」，在野縣市議會系統也全面動起來，包括雙北、花蓮、宜蘭等縣市政府29日舉行連線記者會，全面聲援地方政府必須硬起來。

台北市議會國民黨團29日上午召開「刪地方救命錢，支持市府提告」記者會，書記長李明賢表示，中央刪減北市一般補助款將近38億元，衝擊面極大，最嚴重後果可能導致1萬6000多名清寒學生營養午餐斷炊、學校水電、冷氣費沒經費，「難道夏天不能吹冷氣？學校要斷水斷電？」

▲▼台北市議會國民黨團「刪地方救命錢。支持市府提告」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

面對被刪除一般性補助款，包括學生健康檢查與水域安全基本需求，李明賢提及，在行政院刻意刁難之下，導致學生無法進行健康檢查，學生也無法上游泳課，感嘆大家常提到「窮不能窮學生，苦不能苦孩子」，結果政院修理各縣市，卻讓所有學生承擔苦果。

國民黨台北市議員鍾沛君指出，中央預算被立院刪除，明顯是要中央部會自己去撙節、檢討施政計畫，但民進黨揣著明白裝糊塗，「我坦白說，這就是混帳卓內閣！」112年底選舉年審查113年預算案，最後也通過統刪300億元，由行政部門自己補足的決議，為什麼時任行政院長陳建仁就知道如何因應統刪，而卓榮泰還裝得一副從來不知道、聞所未聞的蠢樣？

鍾沛君提到，混帳民進黨政府由上而下宣布「齊頭式打折」，自以為懲罰地方政府，其實是懲罰全國老百姓，以台北市為例，中央核定學校水電費是1.7億元，目前為止給不到兩成，其他最過分的就是影響到學校營養午餐，交給清寒學生1萬6000名學子的1.4億元，目前為止一毛都沒有，而國小冷氣電費、維修費1.2億元至今也是一毛沒有。

▲▼台北市議會國民黨團「刪地方救命錢。支持市府提告」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

國民黨台北市議員林杏兒說明，在社會福利部分，中央有錢要改中正路，卻沒錢補助基層的小孩、老人與身心障礙，目前將影響到的是身障津貼、購屋貸款補貼、房屋補助共2.9萬人，以及北市推動「好孕專車」的1萬人，還有兒少福利如育兒津貼等影響9.7萬人，老人敬老卡、中低收補助、收容安置共57.6萬人，「呼籲中央回頭是岸，這樣程度下去，所有人民都會用民意反抗中央」。

國民黨台北市議員汪志冰說，行政院報復性刪除地方補助預算，這難道是一種「抓交替」概念嗎？「但是對不起，你修理到的是各地縣市的弱勢及必要性建設！」舉例來說，輝達要進駐北士科，結果這次被刪掉的補助款，就包括北士科交通改善，近期議會也有許多綠議員非常關心，還要台北市長蔣萬安處理，結果中央一方面又刪除交通預算，充滿矛盾與荒謬。

國民黨台北市議員吳世正批評，民進黨做法是「喪心病狂、權力薰心」，心中還有沒有台灣人民？台灣百姓栽培民進黨，給民進黨吃香喝辣做高官，行政院有3兆預算卻做不了事情，反而要砍老弱婦孺、學童補貼，這已經是太對不起台灣人民，「3兆做不了事，真的趕快辭職下台！」且這樣大罷免一定「大失敗」，因為「你心中沒有人民，人民心中為何有你？」

最後，李明賢強調，刪減地方補助款，受到影響很大的縣市包括高雄、屏東，呼籲「苦不能苦孩子，窮不能窮學生」，希望台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米也站出來，捍衛地方權益，一起向行政院爭取預算。

▲▼台北市議會國民黨團「刪地方救命錢。支持市府提告」記者會。（圖／記者陳家豪攝）

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