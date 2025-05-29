小紅書是統戰工具？陸委會：一直高度懷疑！

▲小紅書受到不少年輕人歡迎。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／台北報導

上海復旦大學中國研究院院長張維為日前表示，台灣統一之後，治理會比香港還要容易，因為台灣年輕人喜愛小紅書等網路平台，越來越受大陸影響。對於小紅書是否為大陸的統戰工具，陸委會主委邱垂正坦言他們一直高度懷疑，也認為必須高度警惕，將持續與主管機關討論，進一步從法制面規管。

邱垂正29日赴立法院報告並備質詢。質詢過程中，立委黃捷提到了張維為的言論，邱垂正說，這是第一次中國大陸有學者把這類大陸在台流行APP跟統一掛勾在一起，「如果這樣的話，抖音、小紅書等大陸軟體是否在為落實對台統一做準備！」

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

邱垂正認為，至少也要呼籲各級學校應對於使用這類APP，要有識讀方面的提醒與教育推廣，「知道使用這個有什麼樣的問題存在，包括對個資的影響等。」

黃捷進一步追問，「小紅書是不是統戰工具？」邱垂正坦言，他們一直高度懷疑，但也希望有一個網路主管機關可以調查，並清理國人的疑問，「我們發現太多涉及統一的聲音，或是武統的聲音，還有毀棄中華民國主權地位的聲音在上面。」

邱垂正強調，這絕對要高度警惕，會持續與相關主管機關討論，進一步從法制面規管，「已經到達非常必要的關鍵。」

▼民進黨籍立委黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

