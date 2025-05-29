美法院裁定川普關稅禁生效！行政院密切關注　喊話立院支持特別條例

▲行政院發言人李慧芝出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美國國際貿易法院28日裁決總統川普無權依據《1977 年國際緊急經濟權力法》（IEEPA） 對全球商品課徵大規模關稅，川普上任後大張旗鼓推動的對等關稅措施生效與否增添變數。對此，行政院發言人李慧芝說，美國關稅是一個持續動態調整的狀況，政府會密切觀察發展持續應對，另外也喊話立法院支持強化安全韌性特別條例，讓台灣能有更充分的時間因應美國的政策調整。

外媒報導指出，川普上任後表示，美國與多國的貿易逆差已構成國家緊急狀況，因此總統有權依1977年制定的《國際經濟權力法》直接採取行動，包括課徵關稅。但美國國際貿易法院28日裁決，指川普錯誤援引緊急法規來合理化關稅。

此判決讓川普面臨一大司法挫敗。法院給予川普政府10天時間執行其判決，停止相關關稅徵稅程序，但沒有進一步提供川普政府必須採取的任何具體步驟指示。

對此，李慧芝說，美國關稅是一個持續動態調整的狀況，政府會密切觀察發展持續應對。另外，行政院在4月24日也提出強化安全韌性特別條例，主要有支持產業、照顧民生、安定就業、強化韌性4大主軸，在這部分希望立法院能支持行政院版本，讓台灣社會得到最健全的支持，也能有更充分的時間因應美國的政策調整。